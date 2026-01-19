Colo Colo ha comenzado su pretemporada dejando varias dudas. El Cacique no ha logrado ganar ninguno de los partidos que ha disputado en Uruguay y las cosas inquietan a Fernando Ortiz, quien piensa en refuerzos.

Luego de caer con Alianza Lima, el técnico del Eterno Campeón dejó la puerta abierta a más incorporaciones. “El plantel no está cerrado. Cuando uno cree que está cerrado puede irse un jugador y te cambia todo. Puede haber sorpresas. Siempre lo dije, no voy a cerrar el plantel hasta que se cierre el libro de pases“, lanzó.

Pero lo que no se sabía era que el entrenador albo lo dijo porque ya tiene en mente algunos puestos a reforzar. Uno de ellos es el mediocampo, donde perdió a Vicente Pizarro y, si bien aseguraron que no le buscarían un reemplazante, ahora las cosas dieron un giro.

Colo Colo comienza a pensar en nombres para su mediocampo

En Colo Colo no dan por cerrado el mercado de fichajes y ya hay una zona en la que están mirando nombres. El mediocampo está siendo una preocupación para Fernando Ortiz, quien no está del todo a gusto con los actuales jugadores que hay en esa zona.

Tomás Alarcón ha perdido y mucho terreno en Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Edson Figueroa reveló en DaleAlbo AM que el Tano quiere a un nombre más en ese lugar de la cancha ya que Tomás Alarcón no lo convence. “Me parece que Ortiz no está conforme con Alarcón“, dijo.

El reportero albo remarcó que el volante, que llegara el 2025 con Jorge Almirón, no es de su gusto del todo. La salida de Vicente Pizarro le dejó un vacío importante y que, hasta ahora, no ha logrado cubrir con ninguno de los que ha probado.

“Creo que una de las posiciones que el técnico va a pedir es un volante. Las señales van hacia allá, por lo que he podido reportear. La búsqueda puede ir por ese lugar“, añadió el periodista.

Quedará esperar para ver si es que esto es aceptado por la dirigencia, donde cerraron la puerta semanas atrás para traer a un jugador en el medio. Pablo Galdames es el nombre que sonó hace algunos días, por lo que habrá que estar atento a la versión oficial del club al respecto.

Colo Colo está pensando en más refuerzos para la temporada 2026. El Cacique necesita con urgencia ganar y así sumar confianza para que el año que comienza no sea un fracaso como el del centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo piensa en refuerzos mientras sigue trabajando en su pretemporada. El próximo miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Peñarol en la Serie Río de La Plata.