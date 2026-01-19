Colo Colo disputó su segundo amistoso de pretemporada y lo hizo sufriendo una derrota. El Cacique cayó por 3 a 2 frente a Alianza Lima en un duelo donde, entre otras cosas, tuvo el esperado debut de Javier Méndez.

El defensor, que llegara desde Peñarol para la temporada 2026, tuvo su primer duelo con el Eterno Campeón. Los hinchas quedaron divididos con su actuación, aunque el jugador no escucha críticas y se enfoca en ser un aporte.

De hecho, tras el partido no sólo adelantó lo que será el próximo amistoso frente a su ex equipo. El zaguero también aprovechó de dejar en claro que el Cacique tiene con qué pelear títulos este año, pero que deben trabajar para poder lograrlo.

Javier Méndez le manda avisos a Colo Colo y Peñarol

En el duelo contra Alianza Lima, Colo Colo tuvo el esperado de Javier Méndez, el que valoró la actuación pese a la derrota. “En líneas generales fue un partido parejo, donde se vio lo que el entrenador nos viene pidiendo. Hay que ajustar detalles, seguir puliendo, con el pasar de los días se va a ver“.

Javier Méndez se mostró más que ilusionado de lo que pueda hacer Colo Colo. Foto: Colo Colo.

El zaguero también reveló cómo ha sido recibido en sus primeros días con el club. “Muy bien, no solamente mis compañeros sino que todo el staff. Hay un grupo san, humilde, trabajador, Se está formando algo muy lindo y esperemos que eso junte fuerzas para lograr el objetivo“.

Consultado sobre la línea de tres que plantea Colo Colo para el 2026, Javier Méndez señaló que “no es algo que me desagrade. Lo he dicho, ya me ha tocado jugar en otros equipos en línea de tres de líbero, stopper. Vengo a sumar de donde me toque y lo que el DT me pida lo haré de la mejor manera“.

De hecho, el defensor avisó que el Cacique tiene con qué ser campeón. “Como equipo grande, obviamente esa necesidad y exigencia está. Sabemos que es difícil pero trabajando, con la calidad de jugadores que hay, lo podemos lograr. Trataremos de dar el máximo y luchar por ese objetivo“.

En esa misma línea, el zaguero señaló que esto “me gusta y estoy preparado. Me siento muy maduro, lo vivo con tranquilidad, disfrutando con responsabilidad, pero me gusta“.

Finalmente, el uruguayo adelantó el duelo con Peñarol, su ex equipo. “Va a ser algo distinto, que lo trataré de disfrutar. Todos saben lo que quiero al club, lo hincha que soy, pero me toca defender esta camiseta. Voy a querer ganar, pero se van a llevar un abrazo mis compañeros, pero le voy a querer ganar a todos. Muy bien, uno dio lo mejor, fue respetuoso y saben lo que lo quiero“.

Javier Méndez ya hizo su estreno con Colo Colo y ahora se enfoca en ganarse su lugar como titular. El Cacique espera que el defensor pueda darle la seguridad que no tuvo en 2025 y así volver a soñar con títulos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Méndez y Colo Colo se olvidan de Alianza Lima para enfocarse en lo que será el amistoso con Peñarol. El Cacique choca con el Manya este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas por la Serie Río de La Plata.

