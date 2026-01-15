Claudio Bravo y Brayan Cortés tienen en común haber sido arqueros de Colo Colo y la selección chilena. Y el formador del legendario capitán de la Roja bicampeona de América, Julio Rodríguez, le contestó a RedGol para evaluar cómo está el puesto para las competencias de 2026. Le pareció mal la salida del Indio.

“Creo que fue un error dejar partir a Cortés. Es muy bueno para él, pero no para Colo Colo. Una vez más, no puede darse el lujo de tener a prueba arqueros que quizá pueden rendir y a lo mejor no. Si es joven, debe tener proyección para jugar en la selección y después venderlo”, aseguró Julio Rodríguez.

Añadió que “esas deberían ser las prioridades: jugar en el primer equipo siendo jóvenes y que los vendan. Es una de las formas más importantes para que Colo Colo engrandezca. Recibe mucho dinero por llevar un arquero a Europa”.

Brayan Cortés en acción por las Eliminatorias 2026, aunque la competencia la terminó Vigouroux como titular. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Seguramente inspirado en el ejemplo que dejó Bravo tras su salto a la Real Sociedad de España. “Es importante decir Colo Colo, como el equipo más grande de Chile aún, necesita en su plantel dos o tres arqueros de categoría. Tenemos uno que está probado: De Paul”, apuntó Hulk.

“El chico (Eduardo) Villanueva ha tenido sus posibilidades de jugar. Por lo que hemos visto no le ha ido muy bien”, manifestó. Julio Rodríguez, quien piensa que el Tuto necesita una competencia de mayor calibre para esta campaña. Aunque le dejó beneficio de la duda a quienes creen en el melipillano.

Eduardo Villanueva en acción ante Iquique, su debut como profesional. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Rodríguez añadió que “pero si la gente de colo Colo confía en que puede responderle al club, bueno, habrá que hacerles caso. Ellos son los que lo conocen. Nosotros lo vemos jugar y tenemos que evaluarlo cuando eso pase”. Eso sí, en cuanto a partidos oficiales Villanueva suma poco: apenas 29 minutos ante Deportes Iquique.

Formador de Bravo llora la salida de Cortés y no encuentra arqueros idóneos para Colo Colo

Para Julio Rodríguez, la salida de Brayan Cortés deja muy mermado a Colo Colo, más allá de que no disputa copas internacionales, pero el formador de Claudio Bravo de todas maneras le puso una advertencia firme a la gerencia deportiva por la conformación del plantel.

Sabido es que Fernando Ortiz tiene la petición de un arquero como uno de sus objetivos en el mercado de fichajes. “Colo Colo, esté en competencias internacionales o no, debe tener por lo menos dos arqueros de categoría. Probados”, expuso Rodríguez.

“Normalmente llegan acá los mejores arqueros de Chile o extranjeros que vinieron acá y tuvieron mucho éxito. Siempre habían arqueros de fuera cuando en Chile no se encontrara ninguno similar al supuesto primero”, aseguró Hulk. Pasó, por ejemplo, cuando el uruguayo Claudio Arbiza escoltaba a Marcelo Ramírez.

Fernando de Paul en acción por Colo Colo, donde apunta a ser el “1” indiscutido. (Diego Martin/Photosport).

Tuvo más. “De Paul es definitivamente el primero, pero debería tener uno que venga a competirle. Nombre no tengo. He buscado por aquí, por allá. Por lo menos en Chile no encuentro un arquero capacitado para defender a Colo Colo y jugar como juega el club”, sentenció Julio Rodríguez. Ni Tomás Ahumada del Audax Italiano, que ya sonó, ni ningún otro lo convencen.

