Fernando Ortiz tuvo el primer encuentro con Javier Méndez, su nuevo defensor para Colo Colo. El Tano fue muy cariñoso, fiel al estilo que ha exhibido desde que llegó a Pedrero, se mostró alegre ante el Mariscal. El zaguero arribó al estadio Monumental desde Peñarol.

Y su encuentro con la Ruca lo dejó maravillado. “Es hermoso, la verdad. Está precioso”, manifestó Méndez sobre la cancha donde espera dejar una huella positiva. Luego de eso, cayó el primer cara a cara con el DT argentino que tiene el Cacique.

Todo comenzó con un afectuoso abrazo. Posteriormente, un elogio físico de Ortiz al ex zaguero de América Minas Gerais de Brasil. “Pareces modelo más que jugador de fútbol”, le lanzó el estratego albo a uno de los refuerzos que sumó el club para la defensa.

Así saludó el Tano Ortiz a Javier Méndez en el Monumental. (Captura Colo Colo).

Motivó las risas de Méndez, quien sólo atinó a seguir con los saludos. Al menos hubo buena onda evidenten en el momento, que fue difundido por Colo Colo a través de su canal oficial de YouTube. De fondo se escuchan más reacciones sonrientes por lo que dijo el DT.

Fue turno para el encuentro en la oficina del presidente Blanco y Negro, Aníbal Mosa. “Bienvenido, ¿cómo ha ido el recibimiento?”, le preguntó el empresario de origen sirio. Allí hubo tiempo para la fotografía de la firma del contrato. Todo en un ambiente de sonrisa.

Aníbal Mosa junto a Javier Méndez. (Captura Colo Colo).

Los deseos de Javier Méndez tras ponerse a las órdenes de Ortiz en Colo Colo

Javier Méndez sabe que la defensa de Colo Colo cambiará casi por completo y que Fernando Ortiz debe acomodarla. Es probable que el Mariscal sea titular junto a Joaquín Sosa, su compatriota uruguayo que llegó cedido desde el Bologna de Italia.

“Estoy contento de estar acá. Cuando se me presentó la chance de venir, lo hablé con mi familia y decidimos por llegar acá. Sé adónde vengo. Son características similares, vengo de un club grande a otro equipo grande”, reveló Méndez, quien tiene 31 años y firmó por dos en Colo Colo. Dice que recibió muchas referencias de Brayan Cortés, su ex compañero en el Manya.

Con opción a un tercero. “Desde mi humilde lugar trataré de sumar en todo lo que me toque, ayudar al equipo y lograr los objetivos que nos vayamos trazando durante el año”, cerró Méndez, quien lucirá el dorsal “20” en el Eterno Campeón.

Revisa el primer día de Javier Méndez en los albos

