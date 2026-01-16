Es tendencia:
Colo Colo

La novedad que tendrá Colo Colo en su segundo amistoso en la Serie Río de La Plata

Colo Colo enfrenta a Alianza Lima en su segundo amistoso en la Serie Río de La Plata. Se suman dos jugadores.

Por Javiera García L.

Ortiz suma dos opciones para el próximo amistoso
© Colo ColoOrtiz suma dos opciones para el próximo amistoso

Colo Colo debutó en la Serie Río de La Plata con una victoria en penales sobre Olimpia. El duelo se definió desde los 12 pasos después de un empate sin goles en un partido difícil en Montevideo.

Ahora, los albos se enfocan en sus siguientes desafíos: contra Alianza Lima (domingo 18 de enero a las 21:00 horas) y Peñarol (miércoles 21 a las 21:00 horas), los que cerrarán su participación internacional.

Como preparación, el equipo de Fernando Ortiz disputó un amistoso a puertas cerradas solo horas después de enfrentar a Olimpia, donde los suplentes y quienes no sumaron minutos enfrentaron a U. de Concepción. Fue una derrota donde lo que más destacó fue el debut de Javier Méndez.

Otra novedad que hubo en Uruguay es que Jeyson Rojas se incorporó a la concentración. El defensor había ensayado como titular para el debut, pero no viajó con sus compañeros a Montevideo por el nacimiento de su hijo. Ahora, ya está bajo las órdenes de Ortiz.

Novedades en Colo Colo

Con esto, tanto Javier Méndez como Jeyson Rojas podrían ver minutos este domingo 18 contra Alianza Lima.

Por otro lado, Maximiliano Romero debería sumarse en las próximas horas a las prácticas de Colo Colo. Este viernes a las 16:00 horas, el directorio de Blanco y Negro debería aprobar la llegada del delantero.

