Bruno Cabrera fue uno de los jugadores que salió de Coquimbo Unido tras el histórico título aurinegro y desembarcó en Newell’s Old Boys de Argentina. Sí, el colista en la segunda etapa de la Liga Profesional recibió a una figura que tuvo el reciente campeón chileno.

El zaguero central trasandino de 28 años le puso fin a un buen tiempo lejos de casa: estuvo 12 meses en Nacional de Paraguay y tres campañas en el Barbón, donde se erigió como un referente. Y una potente amenaza ofensiva. Cerró su historia coquimbana con nueve goles en 73 partidos.

Una cifra muy considerable para ser un marcador central. Colo Colo fue uno de los clubes que sufrió su poderío en el área rival. Algo que seguramente llamó la atención de la Lepra. “Cuando arranque el torneo veré un poco más, pero sí, sé la intensidad del fútbol argentino”, expuso Bruno Cabrera, quien fue presentado junto al delantero uruguayo Matías Cóccaro.

Futbol, Coquimbo Unido vs Colo Colo. Fecha 24, Liga primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Bruno Cabrera, centro, celebra tras marcar un gol contra Colo Colo durante el partido de primera division disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 19/10/2025 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Colo Colo. Date 24, First League 2025. Coquimbo Unido’s player Bruno Cabrera, center, celebrates after scoring a goal against Colo Colo during the first division match played at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 19/10/2025 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Es un lindo desafío para mí poder venir al fútbol argentino de nuevo. Había ascendido con Barracas y estuve cuatro años afuera. Volver es un lindo desafío de ese lado para jugar este fútbol”, expuso el jugador formado en Estudiantes de La Plata.

Se ofreció como una garantía para los puestos a llenar en la zaga central. “Puedo jugar por ambos lados, también en línea de tres en el fondo. Estoy para lo que el entrenador me necesite. He jugado el año anterior casi todos los partidos de central por derecha”, describió Bruno Cabrera, quien disputó 27 encuentros ligueros en 2025.

Publicidad

Publicidad

“Pero también iba por la izquierda si hacíamos línea de tres. No hay problema, lo que pida el técnico en la defensa me puedo acomodar”, agregó Cabrera, quien dejó su compromiso al máximo desde ya para que el conjunto rosarino pueda mejorar lo hecho recientemente. Y recordó todos los roles que cumplió en el Pirata bajo la tutela de Esteban González, hoy DT del Querétaro de México.

ver también Colo Colo negoció por él en el mercado de fichajes y Boca lo traspasó en Argentina por 1 millón de dólares

Bruno Cabrera alude a Coquimbo Unido y quiere destacar en Newell’s de Argentina

Bruno Cabrera se presentó con un mensaje claro a sus nuevos hinchas de Newell’s en Argentina, la aventura que escogió para continuar tras el éxito con Coquimbo Unido. “Soy un jugador aguerrido, nunca va a faltar la entrega”, apuntó el ex aurinegro.

“Y cuando se puede jugar, también trato de jugar. Siempre y cuando se siga la idea del entrenador. Estos entrenamientos estamos nutriéndonos de todo lo táctico y tratando de ser ordenados en defensa”, marcó Cabrera, quien conformó una dupla prácticamente infranqueable con Manuel Fernández.

Publicidad

Publicidad

Prosiguió. “Más allá de lo futbolístico, estoy muy contento de volver al país y estar más cerca de los seres queridos. Somos varios nuevos, todos los que estamos llegando creemos en este proyecto y queremos llevar a Newell’s a lo más alto”, cerró Bruno Cabrera, quien lentamente comienza a dar vuelta la página coquimbana para debutar formalmente por la Lepra.

Eso podría ocurrir el 23 de enero en el inicio de la Liga Profesional 2026 frente a Talleres de Córdoba, otro club que rindió muy por debajo de las expectativas e intentará corregir ese mal rendimiento bajo las órdenes del ratificado Carlos Tevez, quien ya le dio una bienvenida afectuosa a un tocayo de Cabrera que quizá deba enfrentar: Bruno Barticciotto.

ver también En Coquimbo avisan que quieren seguir siendo imbatibles y meten miedo: “Hambre de…”

Así le fue a Newell’s en la tabla de la Liga Profesional de Argentina

Newell’s cerró un 2025 muy atribulado con un lugar muy bajo en la tabla. El último, de hecho. Fue colista.

Publicidad