Pasaron 43 días desde la última vez que Colo Colo anotó un gol. Fue del, ahora, ex volante Vicente Pizarro en la derrota con Audax Italianoque les dejó afuera de competencias internacionales. Aquello ocurrió el 7 de diciembre del 2025.

Un mes y casi dos semanas después, el Cacique volvió a celebrar con su gente. Fue en el amistoso que jugó en Montevideo ante Alianza Lima, en su segunda presentación en la Serie Río de La Plata. En ambos tuvo al mismo protagonista: Javier Correa.

A casi exactos dos meses de su última anotación con Colo Colo, en el triunfo por 4-1 ante Unión La Calera, el cordobés rompió una mala racha en las redes, y para mejor lo hizo por duplicado, aunque poco ayudó en el resultado final ante los peruanos.

ver también EN DIRECTO Colo Colo vs Alianza Lima: Transmisión minuto a minuto y online de la Serie Río de La Plata 2026

Los primeros goles de Colo Colo en el 2026

El primero tanto del Cacique en el año se produjo en el minuto 70 del encuentro en suelo uruguayo. Desborde de Claudio Aquino por izquierda, que abrió para Cristián Riquelme quien lanzó un centro forzado antes que se le acabara la cancha, Maximiliano Romero hizo “pantalla” y su compatriota lo aprovechó.

Tweet placeholder

A los 80′, y con el marcador en contra de Colo Colo por 2-1, volvió a aparecer Javier Correa en las redes. Esta vez conectó con su cabeza un centro por la izquierda de Tomás Alarcón y se le anticipó al meta de Alianza, Guillermo Vizcarra para poner el 2-2 parcial.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

RedGol está ampliando la información…