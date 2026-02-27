Todas las miradas en el fútbol chileno están puestas en el Superclásico del fin de semana, donde Colo Colo recibe a Universidad de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 en el estadio Monumental.

Con dispares presentes, ambos clubes arribarán al choque del domingo, con un Colo Colo que pelea en la parte alta y con un cuadro azul que no suma triunfos de la mano de Francisco Meneghini.

Por lo mismo, ya se están haciendo apuestas y visualizando cómo será el duelo en la comuna de Macul, donde la mayoría asume que el favoritismo es para el dueño de casa.

Algo así también piensa el periodista Danilo Díaz, quien fue consultado por quién ganará el fin de semana, donde no dudó un segundo en decir que será el cuadro albo, con una contundente frase.

Javier Correa hará el gol del triunfo en el Superclásico, según Danilo Díaz

Danilo Díaz asegura que Colo Colo gana el Superclásico

Fue en “Los Tenores” de radio ADN, donde Danilo Díaz profundizó en la previa del Superclásico, jugándosela por un claro vencedor en el encuentro en el estadio Monumental.

En ese sentido, el periodista fue enfático al decir que habrá triunfo de Colo Colo por sobre Universidad de Chile, donde asegura incluso quién será el gran héroe de la jornada.

“1-0 gana Colo Colo, con gol de Correa haciendo callar a la gente”, lanzó sin miedo en radio ADN, lo que de inmediato dio comentarios para los hinchas de ambas trincheras.