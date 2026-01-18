Colo Colo vuelve a la acción esta noche para enfrentar a Alianza Lima en su segundo partido por la Serie Río de La Plata 2026. El Cacique se ve las caras ante el cuadro peruano tras igualar sin goles ante Olimpia y vencer vía penales con una gran actuación de Fernando de Paul en el arco.

Para este compromiso Fernando Ortiz seguirá probando piezas que le permitan llegar de la mejor manera al inicio oficial del año.

Luego de un primer partido de altas y bajas los albos buscarán elevar su nivel ante un viejo conocido como Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima que está necesitado de triunfos tras caer ante Independiente y Unión de Santa Fe.

Por lo mismo Ortiz planea mantener la base que jugó hace un par de días, con una formación que tendría a Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández Cordero, Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Diego Ulloa y Cristián Riquelme en la zona defensiva; Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavez y Claudio Aquino en el mediocampo; Lucas Cepeda y Javier Correa en ofensiva.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Alianza Lima?

El duelo entre el Cacique y los Blanquiazules se jugará esta noche de domingo 18 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio Parque Viera de Montevideo.

¿Dónde ver este amistoso entre Colo Colo vs Alianza Lima?

La única forma de ver este segundo duelo de los albos en la Serie Río de Plata será por el servicio de Streaming de Disney Plus en su plan Premium. Este plan tiene un costo de 14.190 pesos chilenos y cuenta con todo el contenido de ESPN en vivo.

Transmisión minuto a minuto del partido