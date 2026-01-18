Colo Colo se alista para la temporada 2026 en Uruguay y este domingo jugará su segundo partido del año, cuando se mida con Alianza Lima por la Serie Río de La Plata.

El equipo de Fernando Ortiz presenta algunas caras nuevas en relación al plantel que fracasó en 2025, sin embargo, el mercado de fichajes del Cacique ha sido más que austero para el año en curso.

Blanco y Negro se centró en realizar contrataciones a costo cero, es por ello que timbró los arribos de los defensores Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, más el delantero Maximiliano Romero.

ver también Mercado de fichajes: cortado de Colo Colo por fin encuentra equipo y parte a Unión La Calera

Colo Colo estudia realizar un quinto fichaje para 2026

Se pensaba que ByN daba por cerrado al plantel de Colo Colo con el arribo de Romero, no obstante, en Dale Albo cuentan que podría sumarse una quinta incorporación al equipo popular.

“En Blanco y Negro ya habrían tomado la decisión de no volver a salir al mercado, sin embargo, hay un grupo dentro de la dirigencia que no se cierra a tener una nueva incorporación. Eso sí, para eso, deberán tener una reunión con Fernando Ortiz dentro de los próximos días para analizar alguna alternativa en lo que queda de mercado”, explicó el citado medio.

Maximiliano Romero es el cuarto fichaje albo. Foto: Colo Colo

Publicidad

Publicidad

“No se descarta que la próxima semana se reúna la dirigencia con el cuerpo técnico para tirar líneas respecto a un posible último refuerzo, sobre todo, en el tema del arquero, puesto que ha pedido el propio Fernando Ortiz para que pueda competir con Fernando de Paul“, agregó.

La llegada de un arquero puede tomarse la discusión en el estadio Monumental, donde la chance del portero de Recoleta Jaime Vargas es la que más ha sonado en las últimas semanas.