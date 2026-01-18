La campaña de 2025 de Colo Colo fue muy mala, es por ello que el entrenador de los albos, Fernando Ortiz, le metió mano al plantel y decidió la salida de varios jugadores.

El Cacique se encuentra en Montevideo, donde este mismo domingo jugará ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata, pero el DT dispuso que no todos los jugadores fueron a Uruguay, porque los “cortados” se quedaron en el Monumental.

Uno de los que tiene contrato vigente y no será tenido en cuenta es Daniel Gutiérrez, quien nunca se afianzó en el cuadro popular y tuvo que buscar un nuevo equipo para mostrar sus cualidades.

ver también Fernando Ortiz golpea la mesa: la formación con cambios de Colo Colo vs Alianza Lima

Daniel Gutiérrez parte a préstamo a Unión La Calera

El defensor central, que también puede jugar como lateral izquierdo, no seguirá vistiendo la camiseta de Colo Colo y hace poco sonó fuerte en Unión Española, pero no se concretó su arribo al equipo que jugará en la Primera B.

Finalmente el destino de Daniel Gutiérrez está en Unión La Calera, debido a que en ESPN informaron que la tienda cementera llegó a un acuerdo con Blanco y Negro para quedarse con el préstamo del zurdo.

Daniel Gutiérrez se va de Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Publicidad

Publicidad

Los caleranos se refuerzan de buena forma para la temporada 2026 y así olvidar el desastroso cierre de año que tuvieron en 2025, donde en el segundo semestre fueron el peor equipo de la Liga de Primera y apenas ganaron siete puntos en 15 fechas.

Unión La Calera ya tiene varios fichajes, como Nicolás Avellaneda, Carlo Villanueva, Matías Campos López, Christian Gutiérrez, entre otros.