Mercado

A la espera de Cepeda: Las 19 salidas confirmadas de Colo Colo en mercado de fichajes 2026

Las partidas en el Cacique no se detienen. Entre ventas millonarias, préstamos de juveniles y fines de contrato, ya son 19 los futbolistas que abandonaron Macul.

Por Alfonso Zúñiga

Alan Saldivia, Vicente Pizarro y Daniel Gutiérrez se fueron de Colo Colo en 2026.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTAlan Saldivia, Vicente Pizarro y Daniel Gutiérrez se fueron de Colo Colo en 2026.

En exactos 11 días, Colo Colo abrirá su participación en la Liga de Primera 2026, cuando visite a Deportes Limache en Valparaíso, y lo hará con un plantel bastante acotado dada la crítica situación económica que vive la institución.

Si bien para esta temporada, el técnico Fernando Ortiz pudo conseguir las contrataciones de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero, a la espera de conseguir el fichaje de un arquero, lo que más hubo en el Cacique son bajas.

A la espera que se defina en los próximos días la situación de Lucas Cepeda, con una oferta por parte de Elche, actualmente Colo Colo registra 19 salidas confirmadas, entre términos de contrato, préstamos y venta de futbolistas.

Mercado de fichajes: Colo Colo se desprende de otro cortado y Bruno Gutiérrez seguirá en primera división

La extensa lista de jugadores que dejaron Colo Colo

FUTBOLISTAS NO RENOVADOS

  1. Mauricio Isla
  2. Óscar Opazo
  3. Emiliano Amor
  4. Sebastián Vegas
  5. Alexander Oroz
  6. Martín Ballesteros
  7. Bautista Giannoni

SALIDAS A PRÉSTAMO

  1. Manley Clerveaux – a Puerto Montt
  2. Ethan Espinoza – a Deportes Concepción
  3. Javier Rojas – a Deportes Concepción
  4. Pedro Navarro – a Santiago Wanderers
  5. Julio Fierro – a Unión Española
  6. Brayan Cortés – a Argentinos Juniors
  7. Salomón Rodríguez – a Montevideo City Torque
  8. Milovan Velásquez – a Deportes La Serena
  9. Daniel Gutiérrez – a Unión La Calera
  10. Bruno Gutiérrez – a Deportes La Serena

Todavía resta por definir dentro de Colo Colo los casos de los volantes Lucas Soto y Bryan Soto, quienes actualmente no entran en los planes de Fernando Ortiz para 2026.

VENTAS

  1. Vicente Pizarro – a Rosario Central
  2. Alan Saldivia – a Vasco Da Gama

Esto, a la espera que este jueves, en la reunión extraordinaria de directorio en Blanco y Negro, se analice la oferta desde Elche por Lucas Cepeda, la cual tiene tres opciones: aceptarla, rechazarla o hacer una contrapropuesta.

¿Cuándo juega el Cacique?

El último cotejo que disputará Colo Colo en la Serie Río de La Plata será este miércoles 21 de enero, cuando visite a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo, a partir de las 21:00 horas.

Colo Colo vs. Peñarol: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Serie Río de La Plata

