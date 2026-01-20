Es tendencia:
Prensa española da por casi hecho el fichaje de Lucas Cepeda en Elche: “Irrumpe con fuerza”

En los medios ilicitanos están muy atentos a lo que ocurra con la transferencia del puntero de Colo Colo al club español.

Por Carlos Silva Rojas

Lucas Cepeda se acerca al fútbol español.
Christian Bragarnik es el dueño total de total de Elche y está muy cerca de fichar a uno de los mejores jugadores del fútbol chileno, ya que puso su mirada y dólares en Lucas Cepeda.

El gran deseo del delantero de Colo Colo es partir al fútbol europeo y está muy cerca de concretarse, debido a que el cuadro español pondrá cerca de 4 millones de dólares sobre la mesa para quedarse con los servicios del zurdo.

La partida de Cepeda a Elche se puede resolver este mismo jueves, en la reunión de directorio que fue pactada por Blanco y Negro, donde el directorio de la concesionaria va a votar por la partida del atacante.

La prensa española ya habla de Lucas Cepeda en Elche

La casi segura partida de Lucas Cepeda a La Liga de España es analizada por el diario ilicitano Información, donde hablaron del fichaje que se está a punto de concretar.

El chileno Cepeda irrumpe con fuerza como posible refuerzo para el Elche“, titula el citado medio hispano.

Lucas Cepeda se acerca a España. Foto: Diego Martin/Photosport

Lucas Cepeda se acerca a España. Foto: Diego Martin/Photosport

“El optimismo en torno al posible fichaje de Cepeda por el Elche es elevado, sobre todo por el interés del futbolista en dar el salto al fútbol europeo. El jugador está presionando para que su club acepte la oferta y, sin ir más lejos, no participó en el último amistoso de su escuadra contra Alianza de Lima”, agregó.

Por último, el medio indicó que “en caso de concretarse su llegada, el Elche reforzaría la posición de extremo con un futbolista veloz y potente, cualidades que busca la entidad franjiverde para mejorar su plantilla en esta segunda mitad de temporada”.

