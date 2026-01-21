Colo Colo ya comienza a planificar el 2026 sin Lucas Cepeda en sus filas. El extremo está a detalles de dar su esperado salto a Europa con el Elche de España, dejando un vacío muy importante al que deben encontrar la manera de cubrir.

Si bien en la dirigencia ya empiezan a analizar nombres para reemplazarlo, lo cierto es que los desafíos que vienen no dan tiempo para esperar. Fernando Ortiz tendrá esta noche su último amistoso antes del debut en la Liga de Primera, donde pondrá a prueba a dos nombres: Francisco Marchant y Leandro Hernández.

Dos de las joyas de la cantera del Cacique irán como titulares en el duelo con Peñarol y buscarán convencer al Tano de que tienen con qué cubrir el puesto. Eso sí, dependiendo de si jugará con un 3-5-2 o un 4-3-3 como el que planteará contra el Manya.

Francisco Marchant y Leandro Hernández a pelear por el puesto de Lucas Cepeda en Colo Colo

En Colo Colo ya se hacen la idea de que no tendrán a Lucas Cepeda en 2026 y cambian su esquema pensando en el debut en el torneo contra Deportes Limache. El Cacique presentará ante Peñarol la formación más probable con que enfrenten a los Tomateros, la que tendrá como novedades a los extremos en delantera.

Francisco Marchant y Leandro Hernández tendrán una prueba de fuego en Colo Colo para quedarse con el lugar de Lucas Cepeda. Foto: Photosport.

Francisco Marchant y Leandro Hernández tendrán una prueba de fuego para quedarse con el puesto. Fernando Ortiz optará por un 4-3-3 que tiene a los dos canteranos albos por las orillas y a Maximiliano Romero como el 9, considerando que Javier Correa no puede jugar la primera fecha por acumulación de amarillas.

Publicidad

Publicidad

Este esquema con dos punteros deja en evidencia una de las estrategias que tendrá Colo Colo en 2026. Es ahí donde los juveniles entran en acción, peleando por un puesto clave cuando la dirigencia piensa en un reemplazante para Lucas Cepeda.

ver también ¡Sorpresa total! Colo Colo contacta a Diego Valdés para tomar el lugar de Lucas Cepeda

Claudio Aquino ha utilizado una de las bandas pero hoy irá a la banca por su bajo nivel, mientras que Marcos Bolados se lesionó y Alexander Oroz se fue. La ventaja la tienen tanto Francisco Marchant y Leandro Hernández, los que deberán demostrar que ahora sí se adueñarán de una camiseta de titular.

Pero esto también queda a la espera de lo que decida Fernando Ortiz en cuanto a la formación. Si más adelante vuelve al 3-5-2, esos dos atacantes muy probablemente serán Javier Correa y Maximiliano Romero, lo que deja instalada la incógnita de lo que puede pasar esta temporada.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo busca la fórmula de cubrir la salida de Lucas Cepeda mientras se piensa en un reemplazante. Francisco Marchant y Leandro Hernández tienen una oportunidad de oro para tomar la posta que les permita explotar sus carreras con el Cacique.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Lucas Cepeda, Colo Colo sale a enfrentar su último amistoso en la Serie Río de La Plata. Este miércoles 21 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Peñarol.