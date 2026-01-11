Colo Colo se está preparando con todo para lo que será un 2026 en el que quieren revancha. El Cacique finalizó este domingo la primera parte de su pretemporada y lo hizo con un triunfo por goleada en su primer amistoso del año.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz tuvo una intensa semana de trabajos en el complejo del Sifup y lo cerró con broche de oro. Esto, con novedades importantes con algunas caras nuevas y otras que esperan consagrarse en la campaña que inicia.

Y es que un refuerzo se hizo presente en el marcador, pero no fue el único. Uno de los juveniles que el Tano subió al primer equipo va ganando terreno gracias a una gran actuación con doblete incluido.

Un juvenil de Colo Colo se matricula con un doblete en el primer amistoso del 2026

Colo Colo comenzó el 2026 con un triunfazo en su primer amistoso a puertas cerradas del año. El Cacique venció al equipo de Proyección por un aplastante 11 a 0 en dos encuentros (5-0 y 6-0) que tuvieron a interesantes protagonistas.

Lucas Cepeda marcó un triplete en el amistoso de Colo Colo contra la Proyección. Foto: Colo Colo.

En el primero de los duelos, el juvenil que se robó la película fue Yastin Cuevas. El delantero de 17 años fue uno de los goleadores de la jornada al anotar un doblete que le suma bonos en plena búsqueda de un 9 que está llevando a cabo la dirigencia.

Aunque en aquel compromiso el goleador fue Lucas Cepeda. El extremo, que ha estado esperando por una oferta para salir al extranjero hace meses, anotó un triplete para cerrar la goleada.

Ya en el segundo de los partidos, Colo Colo celebró el primer tanto de uno de sus refuerzos. Matías Fernández Cordero marcó ante la Proyección y va agarrando ritmo para un año donde asoma como pieza clave en el fondo. Leandro Hernández no se quedó atrás y también aportó con un tanto.

No obstante, el que se llevó la pelota para la casa fue Javier Correa. El delantero está sintiendo la presión y en esta jornada anotó cuatro goles para darle el categórico triunfo al plantel de honor ante la Sub 20.

Colo Colo aplasta a la Proyección y suma confianza después de sus primeros días de pretemporada 2026. El Cacique sigue preparándose para el estreno en la Serie Río de La Plata, donde tratará de seguir por la senda del triunfo antes del inicio oficial de la Liga de Primera.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo cierra la primera parte de la pretemporada y afina los últimos detalles para su estreno en 2026. Este jueves 15 de enero desde las 21:00 horas el Cacique enfrenta a Olimpia por la Serie Río de La Plata en Uruguay.