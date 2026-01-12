Una jornada clave tendrá Colo Colo este lunes, porque se reúne el directorio de Blanco y Negro para cerrar los nuevos fichajes del cuadro albo de cara a la temporada 2026.

El primer nombre que espera cerrar el elenco popular este lunes es el del uruguayo Javier Méndez, defensa central con el que ByN ya habría llegado a un completo acuerdo.

El otro fichaje que espera abrochar Colo Colo este lunes es el del centrodelantero, aunque hubo novedades en las últimas horas para encontrar al jugador que le pelee el puesto a Javier Correa.

Colo Colo se baja por el fichaje de Carlos Lucumí

Uno de los tantos jugadores que ha sonado como potencial 9 albo es el colombiano Carlos Lucumí, de gran rendimiento en Alianza Valledupar en 2025.

A pesar del interés de Colo Colo por el goleador, el comunicador Edson Figueroa contó en su canal de Youtube que es imposible su llegada a Macul, debido a que el equipo dueño de su carta quiere hacer una transferencia y ByN busca únicamente un préstamo.

“Ojalá llegue este, porque tiene de todo: es fuerte, va bien arriba y finiquita bien, además tiene 25 años. Pero lo están siguiendo de Argentina, Portugal, México… difícil“, dijo Figueroa.

Carlos Lucumí se aleja de Colo Colo.

“Además, la condición en que lo soltaría el equipo colombiano es solo con una venta y Colo Colo está buscando préstamos con opción de compra. Espero equivocarme, pero a esta hora yo lo descartaría“, cerró.

De esta forma, todo apunta a que Maximiliano Romero será el nuevo delantero de Colo Colo, aunque también tiene chances de llegar Damián Pizarro. Todo se define en el directorio de Blanco y Negro.

