Bono de bienvenida Rabona en Chile: reclama hasta $120,000 CLP en 2025

Conoce la oferta para usuarios nuevos que entrega el bono de bienvenida Rabona.

En Chile ya está disponible el bono de bienvenida Rabona, el cual todos los nuevos usuarios del operador podrán reclamar siempre y cuando se registren y realicen una primera recarga.

¿Cuál es el bono de bienvenida de Rabona?

Un usuario nuevo en este operador podrá reclamar el bono de bienvenida Rabona del 100% de su primer depósito y hasta por $120,000 CLP + $10,000 CLP en freebet para ser utilizado en el apartado de apuestas deportivas.

Tipo de apuesta Rabona Detalles del bono Código promocional Apuestas deportivas 100% hasta $120,000 CLP + $10,000 CLP en freebet REDVIP Casino 100% hasta $425,000 CLP + 200 giros gratis + 1 Bonus Crab REDVIP Casino Hasta $1,000,000 CLP + 150 giros gratis en 3 bonificaciones REDVIP

¿Cómo obtener el bono de bienvenida en Rabona?

Conseguir el bono Rabona es realmente fácil y solo necesitas cumplir con algunos requisitos básicos para poder acceder a él. Conoce cómo acceder a la oferta de la siguiente manera:

Visita el portal de Rabona CL Presiona el botón ‘Registrarse’ Aplica el codigo promocional Rabona REDVIP Dale check ✅ a los campos de +18 años y de los TyC Dale clic al botón ‘Próximo paso’ Completa todos los pasos del formulario de registro Finaliza haciendo clic en ‘CREAR UNA CUENTA’

Tomada de Rabona CL

Términos y condiciones del bono de bienvenida de Rabona

Recibe todos los beneficios que te ofrece el operador con el bono de bienvenida Rabona al cumplir con los términos y condiciones que te permitirán disfrutar de las ganancias que produzcas con esta oferta:

Oferta disponible exclusivamente para usuarios nuevos que se registren y realicen un primer depósito El bono para deportes es del 100% hasta $120,000 CLP + $10,000 CLP en freebet Depósito mínimo de $5,000 CLP Si realizaste un depósito sin solicitar el bono no podrás acceder a él posteriormente. Depósitos mediante Skrill o Neteller no serán tomados en cuenta para el bono Requisito de apuesta: los usuarios deben apostar el monto del depósito y del bono por será veces o más en: Apuestas sencillas de cuota 2.00

Apuestas múltiples de cuotas mínimas 1.50 No serán tomadas en cuenta las Apuestas de Sistema, Cashback, Freebets, Apuestas Nulas, o en Deportes Virtuales La cantidad máxima para los requisitos de rollover por apuesta es de $42,500 CLP Los requisitos de apuestas se deben completar dentro de los siguientes 30 días desde la recepción del bono Para más términos y condiciones visitar la página web del operador

Ventajas del bono de bienvenida Rabona

La oferta de Rabona resulta atractiva dado el monto al que un usuario puede acceder para deportes de hasta $120,000 CLP (incluye $10,000 en freebet), o las dos opciones con las que cuenta para casino.

Si bien no es el monto más alto que puedes encontrar como bono de bienvenida Rabona en comparación a otros operadores, esta promoción es atractiva pues sus términos y condiciones son relativamente sencillos de completar.

Puedes liberar el bono con apuestas sencillas o combinadas en los diferentes deportes disponibles en la plataforma en los mercados publicados por la casa de apuestas.

Después de cumplir con el rollover de 1x de tu primer depósito entonces recibirás el bono para deportes, el cual deberás apostar por seis veces. Aunque puede parecer complicado, es bueno que el requisito de apuesta no sea tan alto.

Pros y contra del bono de Rabona

Para un mejor entendimiento del bono de bienvenida Rabona, te explicamos sus ventajas y desventajas en la siguiente tabla comparativa:

Pros ✅ Contras ❌ Bono de bienvenida para deportes Monto bajo respecto al de otras casas de apuestas 100% de tu primer depósito hasta $120,000 CLP + $10,000 CPL en freebet El bono caduca si no lo usas dentro de los siguientes 30 días Dos opciones de bono para casino Ganancias limitadas a 10x el valor del bono recibido Todos los deportes disponibles No será acreditado si depositas por Neteller o Skrill Úsalo en apuestas simples o combinadas Rollover relativamente bajo

FAQS: Más sobre el bono de bienvenida Rabona

¿Cómo cobrar el bono de bienvenida Rabona?

Para cobrar el bono Rabona debes ser nuevo cliente y completar una primera recarga. Luego, al conseguir el bono, debes hacer apuestas simples o combinadas en el apartado de deportes.

¿Cómo conseguir un bono en Rabona?

Ingresa al portal web de Rabona en Chile. Registrate y realiza un primer depósito indicando el bono que quieres recibir: deportes o casino.

¿Quién puede usar este bono de bienvenida?

El bono de bienvenida Rabona está exclusivamente destinado para todos los nuevos clientes que se registren y realicen un primer depósito.

¿Qué hacer si ya tenés una cuenta en Rabona?

Si ya tienes cuenta pero no realizaste todavía un depósito, podrás reclamar el bono de bienvenida Rabona. Si ya depositaste y no lo reclamaste, no podrás acceder a él.

¿Cómo liberar el bono de bienvenida Rabona?

Regístrate, elige el bono a recibir, realiza el primer depósito, apuesta una vez el monto de tu recarga, y, al recibir el bono, apuéstalo seis veces con jugadas simples o combinadas en cualquier deporte.