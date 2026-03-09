Claudio Borghi se aburre de Javier Correa y le dice de todo: “Los mandó a la chu…”

Colo Colo sumó una victoria importante en la Liga de Primera. El pasado sábado le ganó por 1-0 a Audax Italiano con gol de Maximiliano Romero y quedó como exclusivo líder del fútbol chileno.

Una de las situaciones que marcó el triunfo del Cacique fue la suplencia de Javier Correa, quien ingresó en el tramo final del partido y se perdió al menos dos goles claros, que podrían haberle dado tranquilidad a su equipo. El argentino salió enojado de la cancha.

El ariete, que perdió el puesto con Romero, se fue enojado a camarines a pesar de la victoria, situación que analizó con molestia el ex entrenador de Colo Colo Claudio Borghi.

Claudio Borghi critica a Javier Correa por pataleta en Colo Colo

Bichi Borghi conversó con Bolavip, donde no tuvo reparos en criticar la conducta del 9 de Colo Colo, que va a tener que acostumbrarse a la banca por el buen momento personal de Maximiliano Romero.

“Terminó el partido, se perdió dos goles, lo fueron a abrazar y los mandó a la chucha“, dijo en primera instancia por la situación que realizó Coco Correa apenas sonó el pitazo final ante Audax.

Javier Correa es criticado. Foto: Diego Martin/Photosport

“Correa tiene que entender que se pierde el puesto… el único que tiene la posibilidad de jugar todos los partidos es Messi, el resto de los mortales no”, agregó.

Por último, Claudio Borghi le dio un sabio consejo a Javier Correa: “no la va a pasar bien si es que él no baja cambios”.

El próximo partido de Colo Colo será el lunes 16 de marzo, cuando en el estadio Monumental salga a defender la cima de la Liga de Primera ante Huachipato.

