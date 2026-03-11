Los delanteros extranjeros siempre cargan con una presión especial en Colo Colo: los goles. En el último tiempo varios han pasado por el Estadio Monumental, pero no todos lograron responder rápido. Este es el ranking de los 10 delanteros extranjeros que se demoraron menos en anotar tres goles con Colo Colo.

En primer lugar aparece Lucas Barrios, quien tuvo un arranque demoledor e su primera etapa en el Cacique. El delantero argentino-paraguayo necesitó solo 132 minutos para llegar a tres goles, y con esto logró convertirse en el que menos se ha demorado.

El segundo lugar lo ocupa Ezequiel Miralles, otro recordado delantero del club. El argentino demoró 241 minutos en anotar sus tres primeros goles con Colo Colo. Con esto dejó una marca importante en sus primeros partidos.

El podio lo completa Pablo Mouche, quien llegó a los tres tantos en 373 minutos en cancha, ubicándose como el tercer extranjero más rápido en alcanzar ese registro goleador.

Otros que intentaron arrancar rápido

El listado continua con Octavio Rivero, quien necesitó 399 minutos para llegar a su tercer gol. Muy cerca, aparece el actual delantero de Colo Colo, Maximiliano Romero, que alcanzó su tercer gol en 410 minutos.

Otra figura es Gustavo Biscayzacu, quien demoró 483 minutos, mientras que Juan Martín Lucero alcanzó los tres tantos en 501 minutos, registro que lo dejó séptimo en la tabla.

El ranking lo completa Gabriel Costa con 596 minutos, Cristian Bogado con 646 minutos y Javier Correa, actual jugador de Colo Colo con 863 minutos. Un repaso que muestra lo difícil que puede ser para los delanteros extranjeros a convertir rápidamente en el Cacique.

