Mauricio Isla da vuelta la página de lo que fue su etapa en Colo Colo y comienza a pensar en el último capítulo de su carrera. El Huaso se niega al retiro y está buscando club para el 2026, con un viejo amor tocando la puerta: Independiente de Avellaneda.

El lateral quiere jugar por lo menos un año más y apareció como opción en el Rojo, donde ya jugó antes del Cacique. Junto a él están Lucas Blondel de Boca Juniors y Fabricio Bustos de River Plate, dos nombres que están muy difíciles de conseguir y que instalan al chileno una carta fuerte.

Esto, considerando las facilidades que tiene Fernando Felicevich en la interna del Rojo. Su representante también tiene a Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral, por los que ha estado conversando y aprovechando de meter al Huaso en la lista.

Independiente descarta, por ahora, a Mauricio Isla

Pese a que es el nombre más fácil de conseguir, en Independiente no están del todo convencidos del regreso de Mauricio Isla. El Huaso está en la mira, pero en el Rojo se tomarán con calma la situación.

Mauricio Isla suena en Independiente, aunque desde el club dejaron muy clara su postura. Foto: Getty Images.

En el programa Muy Independiente el periodista Nelson Lafit abordó la situación, detallando cómo es que Fernando Felicevich ha tomando un rol clave. “Como viene en contacto, dijo que tiene un viejo conocido libre, al que también ofreció a otros clubes donde estuvo“.

De hecho, remarcó que Mauricio Isla estaría dispuesto a recibir un sueldo muy menor al que tenía en Colo Colo. “La propuesta fue casi mandarlo con un contrato, no de juvenil, pero muy bajo. Quiere retirarse, jugar un año más y estar cerca de Chile por su familia“.

Aunque el periodista enfatizó en que en Independiente “no les disgusta la posibilidad, a Quinteros no lo termina de seducir. Si pasan los días y no se cierra otro, la posibilidad de Isla es fuerte porque no hay trabas económicas“.

Posterior a ello fue el presidente Nestor Grindetti quien sinceró la postura del Rojo sobre el Huaso. “Por Isla aún no hay nada, el mercado es largo y veremos qué pasa más adelante“.

Esto dejaría al lateral a la espera de una decisión por los otros dos nombres que busca el club. Su agente ya le está buscando una alternativa si es que no se concreta la vuelta a Avellaneda.

Mauricio Isla está dispuesto a todo con tal de volver a Independiente en la temporada 2026. El Huaso podría regresar al Rojo para así tener un adiós en el extranjero.

¿Cuáles fueron los números de Mauricio Isla en Colo Colo?

Mauricio Isla suena en Independiente luego de haber disputad un total de 51 partidos oficiales en su paso por Colo Colo. En ellos aportó con 2 goles y 2 asistencias en los 4.152 minutso que alcanzó dentro de la cancha. Ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa de Chile 2024.

