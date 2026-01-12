Universidad de Chile tendrá importantes cambios administrativos que tienen que ver con la concesionaria Azul Azul, con un nuevo grupo que compró un importante paquete de acciones.

En la Bolsa de Comercio se vendió el 21,44% de la empresa que manda a la U, que pertenecía a la familia de Daniel Schapira, quien llevó adelante una disidencia contra el mandado de Michael Clark, incluso pidiendo su salida tras el escándalo de la investigación del grupo Sartor.

Lo más insólito, es que este importante paquete de acciones fue adquirida por la sociedad Romántico Viajero SpA, que es liderada por el abogado José Ramón Correa, abogado y director de Azul Azul, quien trabaja a la par del bloque de Michael Clark.

La operación fue una venta por un total de $ 6.716.606.000 (US$ 7,5 millones), según fue confirmado a través de la información de un “hecho esencial” de parte de Azul Azu, de manera de explicar los cambios en la conformación de la concesionaria.

El abogado y director de Azul Azul, José Ramón Correa, adquirió las acciones de la familia Schapira. Foto: La Tercera.

Azul Azul se queda sin bloque opositor

Según confirma el diario La Tercera, esta nueva sociedad creada por el abogado José Ramón Correa fue creada el 21 de noviembre, la que ahora tendrá parte importante de las acciones de Azul Azul.

Así también fue notificado por la concesionaria: “Con esta fecha, se tomó conocimiento que el director José Ramón Correa Díaz, a través de la sociedad Romántico Viajero SpA, rol único tributario N° 78.220.551-K, controlada por el, adquirió: (i)9.580.891 acciones serie B de Azul Azul S.A., en remate publico realizado por la Bolsa de Comercio de Santiago; y (ii)19.197 acciones serie B de Azul Azul S.A., por compras en bolsa. En tales circunstancias, Romántico Viajero SpAes titular de un total de 9.600.088 acciones serie B de la Sociedad”.

“Así mismo, para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley N° 18.045, el accionista informo que referida adquisición tiene el carácter de “inversión financiera”, sin intención de adquirir ni participar directa o indirectamente del control de la sociedad”, detallan.