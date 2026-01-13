Oficialmente se acabó la disidencia dentro de Azul Azul, la concesionaria que rige los destinos en la Universidad de Chile, luego que el segundo máximo accionista de la compañía, Daniel Schapira, lograra vender sus papeles en una multimillonaria cifra.

El empresario junto a su hijo Eduardo poseían el 21.44 por ciento de los valores de la regencia laica, por los cuales consiguieron réditos por más de US$7.5 millones de dólares, y que los adquirió el abogado José Ramón Correa, mediante la sociedad Romántico Viajero SpA.

A través de un comunicado de prensa, la familia Schapira quiso despedirse de los hinchas de la U, y junto con aclarar las razones de la venta de sus acciones, le dejó un recado a Michael Clark, quien tiene la mayoría de puestos en el directorio de Azul Azul.

Así fue la despedida de Daniel Schapira en la U

“Hoy cerramos una etapa importante y profundamente significativa para nuestra familia. Tras concretar la venta de nuestra participación en Azul Azul S.A., queremos dirigir estas palabras a la comunidad de la Universidad de Chile, a sus hinchas y a todos quienes forman parte de la vida diaria del club”, indicó.

En esa línea, Schapira agregó que “nuestra experiencia como accionistas fue, en muchos sentidos, exigente y compleja. Hubo momentos de ilusión, pero también de frustración y desgaste, que marcaron un camino más difícil de lo que imaginamos cuando decidimos involucrarnos en este proyecto”.

“Aun así, nunca perdimos el respeto por la institución ni por su gente, y siempre actuamos con la convicción de que nuestras decisiones buscaban el bien del club”, puntualiza el otrora accionista de Azul Azul, quien advierte que “dejamos de ser accionistas, pero nunca dejaremos de ser hinchas de la U“.

Así se comunicó la venta de acciones de Daniel Schapira en la U (Cedida)

¿Quiénes se mantienen en Azul Azul?

Cabe señalar que gracias a esta adquisición de acciones por parte de José Ramón Correa, el bloque que lidera Michael Clark se queda con nueve de 11 escaños en el directorio de la U, sólo Andrés Weintraub y Héctor Humeres, representantes de la casa de estudios, no son parte del oficialismo.

¿Cuándo juega el “Bulla”?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.

