Uno de los tantos flancos abiertos que debe enfrentar Michael Clark en la presidencia de Azul Azul son las demandas judiciales que tiene en contra, una de ellas interpuestas por quien fuera su “enemigo” en Universidad de Chile, como Daniel Schapira.

Fue en enero del 2025 que el empresario junto a su hijo Eduardo interpusieron un recurso en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra el dirigente, donde acusaron “fraude en la omisión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Acciones” por la compra de papeles en la concesionaria.

Un año después de la demanda, por medio de un comunicado, la familia Schapira comunicó que desestirá de sus acciones contra Clark, lo que alivia el presente del timonel de Azul Azul, quien hoy está en la Corte Suprema evitando que se ejecute dictamen de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en su contra.

Schapira retira demanda contra Clark en Azul Azul

La situación se da luego que quien fuera el segundo máximo accionista de la regencia laica vendiera sus acciones por más de US$7 millones de dólares, las cuales adquirió el abogado José Ramón Correa, aunque es materia de investigación de los organismos competentes.

“Al no mantener participación alguna, directa ni indirecta en la propiedad de Azul Azul, (se) ha tornado innecesaria e improcedente la continuación de las acciones ejercidas“, explica la familia Schapira en el comunicado tras tomar la decisión.

En esa línea, los ex accionistas de la U agregan que “una de las razones principales para vender estas acciones ha sido terminar con los conflictos judiciales y extrajudiciales“. Un respiro para el mandamás azul en medio de su terremoto judicial.

¿Quiénes quedan en la dirigencia de la U?

Con la salida de Daniel y Eduardo Schapira, la mesa ejecutiva de Azul Azul se compone por su presidente Michael Clark, la vicepresidenta Cecilia Pérez, más los siguientes directores: Cristián Aubert, Aldo Marín, José Ramón Correa, Roberto Nahum, Juan Pablo Pavez, Héctor Humeres y Andrés Weintraub, los dos últimos como representantes de la Casa de Estudios.

