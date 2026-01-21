La movida de Aníbal Mosa para tomar el control de Blanco y Negro ha dado que hablar. Este martes se conoció que el actual presidente de la concesionaria realizó una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por un 30% adicional de la propiedad de Colo Colo.

El objetivo es tener una posición de control de la sociedad con el fin de “facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo”, según indicó el sirio.

¿Y qué se dice dentro de Blanco y Negro? Por parte del Club Social y Deportivo, habló Edmundo Valladares,quien dijo que si incluso Mosa llega a controlar más de 66% del capital de la concesionaria, “ningún proyecto subsiste sin el club”.

Desde el bloque opositor a Mosa (Bloque Vial) también se pronuncian. Un director conversó con El Mercurio y reconoció que la oferta es buena, pero que no hay muchas ganas de vender, porque “siempre hemos pensado en Colo Colo y entregar el poder total no es lo que nos representa“.

Mosa lanzó una oferta para adquirir un 30% adicional de la propiedad de Blanco y Negro | Photosport

La movida de Mosa para tomar control de Blanco y Negro en Colo Colo

La oferta de Aníbal Mosa es de 150 pesos por cada acción, es decir, US$ millones por el total de los papeles, lo que lo dejaría como titular del 66,061% del total de acciones emitidas por la sociedad que maneja Colo Colo.

Este ofrecimiento correrá hasta el jueves 19 de febrero de este año, así que quedan varios días para saber qué sucede con el control de Blanco y Negro.