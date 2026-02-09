Colo Colo viene de lograr una tregua en medio de difíciles momentos. Esto, gracias al triunfo agónico ante Everton de Viña del Mar, en el que los juveniles tuvieron mucho que decir.

No obstante, no está todo solucionado. Si bien en la tabla ya no vemos a Colo Colo en el último lugar, el cuadro de Fernando Ortiz sigue sin encontrar un rumbo fijo y parte de esto podría deberse a un problema interno.

Es verdad, no todo se resuelve con relaciones sanas y un ambiente adecuado, pero al menos algo se logra. Algunos señalan que la voz de mando es la que está faltando en el Albo y eso es lo que se vendría a resolver con un jugador que aún no debuta.

Lo señalan como el capitán en las sombras

Actualmente, es Fernando De Paul el que viene haciendo de capitán en Colo Colo. Una decisión que no se sabe si perdurará en el tiempo y que bien, de una fecha a otra, podría mutar.

En Pauta de Juego analizaron esta realidad. Fue Coke Hevia el que soltó que una de las soluciones que busca Colo Colo aún no debuta y podría empezar a ser el capitán en las sombras.

“También le nace, pero a Javier Méndez le dijeron ‘usted hágase cargo no más. Si hay que putear, hágalo. En este camarín la jineta de capitán, que pesa cien mil toneladas, está colgando de un hilito'”, enfatizó el periodista, lo que fue respondido por el invitado al programa, Edson Figueroa, con un rotundo “es el líder”.

“Méndez va a ayudar y va a ser titular en desmedro de Villagra. Y el resto es: gánenselo”, añadió Coke Hevia, que está seguro que el ex Peñarol vendrá a cambiarle la cara al equipo de Fernando Ortiz.

Javier Méndez era un verdadero líder en Peñarol | Getty Images

¿Por qué no ha debutado Javier Méndez en la Liga de Primera 2026?

Esto se debe a una situación que el defensa uruguayo arrastra desde Peñarol. Resulta que tiene una sanción pendiente, por lo que recién ante Unión La Calera podría hacer su estreno en un partido oficial. Cabe recordar que sí jugó en la Serie Río de La Plata, en el duelo del 19 de enero ante Alianza Lima.

