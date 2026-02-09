Colo Colo se recuperó del mal arranque en la Liga de Primera y sumó su primer triunfo del año, porque derrotó el pasado sábado a Everton en el estadio Monumental.

Los albos se impusieron por 2-0 a los Ruleteros en Macul, sin embargo, el rendimiento del equipo de Fernando Ortiz dejó dudas y apenas logró sacar diferencias en el tiempo agregado.

En Macul están nerviosos por el dubitativo arranque de Colo Colo, por eso razón en Blanco y Negro tienen pensado sumar dos fichajes más antes del cierre del libro de pases.

Los dos puestos que quiere reforzar Colo Colo antes del cierre del libro de pases

La dirigencia de Colo Colo tiene hasta el próximo jueves 20 de febrero para realizar fichajes y en DaleAlbo dieron a conocer los dos puestos que quiere reforzar.

“En la concesionaria harán el intento de ir por dos nuevos jugadores para la temporada que ya está en curso, esto, aprovechando la situación financiera que parece estar un poco mejor que meses anteriores”, señaló el medio partidario.

“Se habló de un extremo derecho como principal carta para ir a negociar, pero no es el único puesto. El rendimiento de Claudio Aquino no tiene tranquilo a nadie y, por lo mismo, otro de los puestos que busca reforzar Colo Colo es el de volante“, agregó.

“Lo que tendrá que definir el directorio es en cuál de los dos nombres, ocupar el cupo de extranjero restante. Cabe recordar que en Blanco y Negro están abiertos a intentar fichar a un foráneo para dar el último gran golpe de mercado con un futbolista de categoría y que garantice rendimiento inmediato, sobre todo, por lo acotado que está el mercado nacional”, cerró el citado sitio.

De esta forma, en Colo Colo pretenden traer un puntero que esté acostumbrado a la banda derecha, para suplir al lesionado Marcos Bolados y a Cristián Zavala, que está cerca de partir, más un creativo que le haga peso a Aquino.

Blanco y Negro se reúne este martes en directorio y se espera que haya avances.

