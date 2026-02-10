Ni ganando las cosas pueden estar tranquilas en Colo Colo. Cuando todo era alegría luego del sufrido triunfo frente a Everton, en el Cacique hubo un terremoto tras conocerse una denuncia por Javier Correa.

Estudiantes de La Plata, desde donde llegó el delantero, demandó al Cacique reclamando el no pago de una cuota por su traspaso. En concreto, los Pincharratas pedían 266 mil dólares, algo en lo que la FIFA les dio la razón y sumó una multa de 180 mil dólares.

La situación llevó a que ambos clubes hoy se estén enfrentando en el TAS, donde se analiza el caso. Es por ello que en medio de una ola de rumores, desde el cuadro trasandino sacaron la voz aclarando parte del problema.

Estudiantes de La Plata confirma pelea “vieja” con Colo Colo por Javier Correa

La pelea en el TAS entre Colo Colo y Estudiantes de La Plata tiene más que preocupados a los hinchas. El Cacique no está para perder más dinero y ruega para que les den la razón sobre la denuncia de los Pincharratas.

Javier Correa tiene en conflicto a Colo Colo y Estudiantes de La Plata. Foto: Photosport.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, el dirigente Diego Ronderos confirmó que la situación es real pero que no es tan nueva como se pensaba. “Es viejo eso que salió“, señaló.

Aunque el directivo de Estudiantes de La Plata remarcó que se desconoce por ahora en qué está el tema. “Entiendo que la cuestión está en el TAS, pero no lo tengo muy preciso en este momento. Es algo antiguo“.

El hecho no ha dejado de llamar la atención, ya que en Colo Colo acostumbran a realizar sus traspasos sin problemas. De hecho, en los últimos años no se ha visto una situación como esta en el Estadio Monumental, donde se están defendiendo con todo.

Esto llega a sumar más tensión en la relación que tiene el club con el delantero, quien más allá de querer calmar los ánimos, ha sacando ronchas con sus polémicas.

Javier Correa está en medio de la pelea entre Colo Colo y Estudiantes de La Plata por varios millones de dólares. El Cacique asegura que no ha hecho nada malo en el traspaso del jugador desde los Pincharratas, por lo que espera el respaldo del TAS para olvidarse del problema.

¿Cuáles son los números de Javier Correa en Colo Colo?

Luego de su actuación ante Everton, Javier Correa llegó a los 52 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha aportado con 23 goles y 4 asistencias en los 4.104 minutos que alcanza dentro de la cancha.