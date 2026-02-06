Javier Correa dio mucho que hablar en la pretemporada de Colo Colo y no precisamente por sus goles. El delantero tuvo polémicas declaraciones contra sus críticos en el Cacique, las que generaron un enorme revuelo.

Luego de la derrota ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata, el artillero disparó a quienes lo han cuestionado con ácidos comentarios. “La verdad es que se habla mucho de mí. Me lo tomo con calma y tranquilidad, porque sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá y yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesan“, fue parte de lo que señaló.

Sus palabras no cayeron nada de bien en los hinchas y, especialmente, en el directorio de Blanco y Negro. Es por ello que a días de lo ocurrido, el argentino hizo un mea culpa, asumió su error y reconoció que andaba con la bala pasada.

Javier Correa hace las paces luego de sus polémicas en Colo Colo

Para Javier Correa, su arrebato contra sus críticos ya es cosa del pasado. El delantero se sinceró sobre lo que ha sido su paso por el Cacique y lo que ocurrió en los últimos meses después de un centenario para el olvido.

Javier Correa pidió perdón por sus arrebatos en Colo Colo. Foto: Photosport.

“Sé el lugar que ocupo. Todos los días se pide lo mismo, que siga haciendo goles. Trabajo para eso, quiero mejorar lo del año pasado y hacer la mayor cantidad que se pueda“, dijo el atacante en conferencia de prensa.

En esa misma línea, Javier Correa fue muy autocrítico. “Los goles que hice el año pasado no sirvieron para nada. No se clasificó a ninguna copa, no nos metimos a ninguna instancia final. Esperamos hacer goles que sirvan para el equipo“.

Fue tras ello que el delantero se refirió a su minuto de furia contra sus críticos en Colo Colo. “Fue más calentura mía, el año fue malo. A pesar de los 17 goles que hice, tenía que haber hecho más“.

“Hoy estoy enfocado y mentalizado en Colo Colo, no sé qué pasará mañana. Estoy mentalizado en el partido del sábado, estar a disposición seria ideal pero no pienso en nada“, sentenció.

Javier Correa deja en claro que dio vuelta la página y espera ayudar a Colo Colo a salir de su mal momento. El Cacique necesita a su 9 enfocado en hacer goles y no peleando con los hinchas que lo critican por un nivel que, él mismo reconoce, no ha sido el mejor.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Correa por ahora no piensa en otra cosa que no sea hacer goles por Colo Colo. El Cacique se prepara para recibir a Everton este sábado 7 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.