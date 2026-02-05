Javier Correa responde por su futuro en Colo Colo: “No te puedo decir…”

Colo Colo prepara su partido contra Everton y su regreso al Monumental, donde habrá una enorme presión de ganar después del desastroso debut en la Liga de Primera. Poco margen tienen Fernando Ortiz y sus dirigidos.

En la previa del duelo contra los ruleteros, el DT atendió a la prensa junto a Javier Correa en una inédita conferencia de prensa. Ahí, el delantero fue consultado sobre su futuro, considerando el rumor que apareció esta semana sobre Boca Juniors y unas antiguas declaraciones suyas.

“En ese partido contra Ñublense, fue más calentura mía, más estar disconforme con mi performance. El año fue malo, a pesar de los 17 goles que hice. Tuve que haber hecho más”, relató en primer lugar.

“Hoy estoy enfocado y mentalizado en Colo Colo, no pienso en otra cosa. No te puedo decir qué pienso mañana, porque no sé qué va a pasar mañana, lo único que tengo mentalizado es estar bien para el partido el sábado“, sumó.

“El profe manejara quién jugará y quién no, pero estar a disposición de él sería lo ideal y que todos podamos competir por un lugar. Pero, más allá, no pienso en nada”, agregó Javier Correa.

El delantero estará de vuelta en la citación después de perderse el debut contra Deportes Limache por una suspensión. Es probable que haga dupla ofensiva con Maximiliano Romero para enfrentar a los ruleteros.