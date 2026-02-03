Una importante noticia sorprendió a los hinchas de Colo Colo en este inicio de semana. En las últimas horas, se reportó que Boca Juniors estaría buscando el fichaje de Javier Correa para sacarlo del Cacique.

En Radio ADN contaron que “Boca Juniors está en búsqueda de un delantero y mira con buenos ojos su llegada“.

Hace solo unas semanas, el 9 de Colo Colo contaba que “estoy contento y feliz en Colo Colo, pero esto es fútbol, es dinámico. Estamos abiertos a lo que sea mejor para todos”. En el Monumental, las alarmas están encendidas.

Sin embargo, en Argentina ponen paños fríos a la situación. Diario Olé reportó que “si de Boca se trata, la realidad es que sí, necesita un 9. Y sí, Riquelme y Claudio Ubeda apuntarán a ese puesto en el que hoy están lesionados Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez. Sin embargo, por el momento Correa no estaría en los planes en este mercado de pases e incluso ya le habrían bajado el pulgar puertas adentro“.

No es Javier Correa: el delantero que busca Boca Juniors

Al otro lado de la cordillera agregan que “se cree que el nombre que buscaría Román sí estaría en el exterior, pero no en Chile. ¿México? Algunos medios internacionales aseguran que Boca habría averiguado condiciones por Nicolás Ibáñez, actual jugador del Tigres“.

Con esto, Javier Correa puede enfocarse en su siguiente desafío con Colo Colo. El delantero no estuvo en el debut contra Deportes Limache por acumulación de tarjetas amarillas, pero está disponible para la segunda fecha de la Liga de Primera, donde los albos enfrentarán a Everton.