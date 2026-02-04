Matías Fernández es de pocas palabras. Pero debido al mal momento que vive el Colo Colo, el club que lo vio nacer, se dio el tiempo de dar su opinión para que salga del mal momento.

“Uno lo vive como hincha, deseándole lo mejor a Colo Colo, tratando de apoyar en las buenas y en las malas”, fue lo que señaló en el lanzamiento del evento Duelo de Leyendas.

Entiende eso sí que hay bastantes cosas que se deben trabajar en el Monumental. “Analizar las cosas se deben hacer en la interna, uno lo mira desde afuera y no estoy informado”, confesó el Mati.

Matías Fernández señala que espera que Colo Colo vuelva a la senda triunfal

Finalmente confía en que el Cacique pueda volver a reverdecer laureles. “Solo desearle lo mejor a Colo Colo, que le vaya bien y vuelva a la senda de la victoria“, sostuvo el Mati.

El complejo escenario de Colo Colo

Colo Colo vive una crisis grande en todos los estamentos. La dirigencia está peleada en dos bloques y económicamente hay un problema grande por no llegar a copas internacionales.

Los refuerzos que se contrataron para esta temporada no son de calidad, por lo que el hincha está muy molesto por el plantel que se armó para pelear en Chile.

Finalmente está el tema del entrenador. La mayoría de los fanáticos quiere que se vaya Fernando Ortiz, quien lleva ya tres derrotas oficiales consecutivas sumando los del año anterior.

La falta de liderazgo en el plantel se ve reflejada en que Fernando De Paul es el capitán, en vez de Arturo Vidal.

