Luis Rojas regresó al fútbol chileno con Universidad de Concepción y le ha salido bien. Su rendimiento ha sido bueno e incluso, se ilusiona con volver a Universidad de Chile.

Rojas fue una de las grandes promesas del Romántico Viajero, lo cual le valió un temprano traspaso al fútbol europeo. Crotone de Italia pagó cerca de dos millones de dólares por el volante en 2020, pero su aventura en el viejo continente no resultó como esperaba.

La reflexión de Luis Rojas

Una vez en Italia, Rojas no se pudo adaptar al torneo de ese país. Además de Crotonce, pasó también por Bologna, Pro Vercelli y FK AS Trencin de Eslovaquia. Sin embargo, no logró brillar. Por esto, en el 2025 decidió regresar a Chile y lo hizo con la camiseta de Universidad de Concepción.

ver también La triste medida de la autoridad para que el Huachipato vs U de Chile se juegue este domingo en el CAP

“El fútbol italiano es muy táctico y uno no era tan táctico cuando era más chico, era un poquito más desordenado. Eso quizás a algunos técnicos no les gustaba, entonces ahí teníamos diferencias de palabra o de táctica. Uno con el tiempo va aprendiendo mucho más de táctica, como llevar a las personas y a tener un grupo. Ya no soy el mismo niño que se fue a Europa con 18 años“, indicó a Radio ADN.

“De repente me iban a visitar algunos amigos o mi hermana mayor, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener la cercanía que uno puede tener acá, a estar hablando por WhatsApp o videollamada, o verlos una vez al año. Por eso tomé la decisión y hasta ahora ha sido una muy buena decisión y me he sentido muy feliz”, explicó Rojas.

Luis Rojas jugando en la U en 2019. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

Con Universidad de Concepción, Rojas fue figura en el ascenso de la Primera B y debutó en la temporada 2026 con un gol ante Coquimbo Unido. A los 23 años, fue consultado sobre si le gustaría regresar a Universidad de Chile y no dudó.

“Sí, lo había dicho en otros lados, que es siempre un paso a paso. Ahora me siento muy feliz estando en la U de Conce, siento que vamos a hacer las cosas súper bien este año y ahí se verán las cosas con el pasar del tiempo“, cerró Luis Rojas.