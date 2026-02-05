Lo que debía ser una verdadera fiesta comienza a transformarse en todo lo contrario. Esto, luego de que Colo Colo anunciara el regreso de la Noche Alba, evento que, a diferencia de otras ediciones donde el foco estaba puesto en la presentación de refuerzos, este año tendrá como principal objetivo ir en ayuda de las víctimas de los incendios que han afectado al país en las últimas semanas, con especial énfasis en la Región del Biobío.

Sin embargo, a pocos minutos de oficializada la actividad, programada para el próximo miércoles 11 de febrero, no fueron pocos los hinchas del Cacique que manifestaron su descontento contra Blanco y Negro, particularmente por una de las actividades anunciadas.

Y es que mientras el plantel masculino enfrentará a Unión Española, la rama femenina del club fue anunciada para disputar un partido preliminar ante un grupo de “influencers” y no contra un club profesional, situación que generó una ola de críticas hacia Blanco y Negro, apuntando a una supuesta falta de valoración hacia sus jugadoras.

Hinchas muestran su descontento por la ‘ninguneada’ a las albas

A través de las distintas redes sociales donde fue anunciada la Noche Alba, numerosos fanáticos del Cacique expresaron su molestia por la programación confirmada por Colo Colo sobre su plantel femenino.

“Vergüenza” y “falta de respeto” son algunos de los términos que los hinchas albos han utilizado para calificar el polémico partido amistoso entre la rama femenina —actual tetracampeona del fútbol nacional— y un grupo de influencers.

En X (antes Twitter), por ejemplo, la usuaria Camila (@polloalba7) señaló: “Qué falta de respeto con las únicas que dieron la cara el año pasado”, mensaje que se repitió en varios comentarios similares.

(Foto: Captura de X)

Otro que alzó la voz fue el hincha Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce), quien escribió: “Una falta de respeto con el equipo femenino. Ustedes no aprenden, manga de ineptos”.

(Foto: Captura de X)

En Instagram, en tanto, las críticas tampoco se hicieron esperar. El usuario Bestian comentó: “Las albas deberían jugar contra un equipo extranjero y de nivel”, mientras que Jalbo28 agregó: “Las campeonas invictas y semifinalistas de Libertadores merecen respeto y un partido a la altura”.

(Foto: Captura de Instagram)

Al cierre de esta nota, la publicación de Colo Colo acumula un alto número de visualizaciones en ambas plataformas, con una gran cantidad de comentarios que apuntan en la misma línea de crítica.

