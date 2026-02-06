Giro total en la Noche Alba Solidaria: ByN da importante novedad para Colo Colo Femenino

Gran sorpresa e indignación causó el anuncio de este jueves sobre la Noche Alba Solidaria por parte de Blanco y Negro. Esto, luego de que se conociera que Colo Colo Femenino animaría un partido amistoso frente a un grupo de influencers y no contra un equipo profesional, como sí ocurría con el plantel masculino, que se enfrentará a Unión Española.

Las críticas en redes sociales hacia la organización no se detuvieron y continuaron durante esta jornada, por lo que el tema fue obligatoriamente abordado en la conferencia de prensa que Colo Colo realizó este viernes en la sala de prensa del Estadio Monumental, donde se entregaron detalles del evento solidario.

En la instancia, donde estuvieron presentes Yanara Aedo y Fernando De Paul en representación del plantel masculino, Aníbal Mosa dio detalles del evento y se refirió a lo sucedido con la rama femenina.

Mosa revela nuevo oponente para el Femenino y aclara duelo ante influencers

El presidente de la concesionaria adelantó que Colo Colo Femenino siempre se mostró dispuesto a estar presente en esta actividad y que el partido ante los influencers responde al carácter solidario del evento; ya que señaló que: “un auspiciador se interesó en que las jugadoras femeninas, especialmente, tengan un picado contra los influencers, que pagarán una suma importante por estar en ese partido”, detalló.

Pero eso no es todo, porque posteriormente aclaró que este no será el único desafío que tendrá la rama femenina del elenco Popular y que también jugarán contra el equipo femenino de Palestino, en un adelanto del duelo que jugarán el próximo 21 de febrero, y agregó que “otro equipo aparte será el que haga el show con los influencers, lo verá la capitana con la entrenadora”, indicó el propio Aníbal Mosa.

Ante la gran cantidad de partidos que habrá durante la jornada, Mosa adelantó que habrá un ajuste y que todos los duelos tendrán una duración de 30 minutos por lado, es decir, 60 minutos en total, en lugar de los habituales 90.

¿Cuándo es la Noche Alba Solidaria?

La Noche Alba Solidaria 2026 se llevará a cabo este miércoles 11 de febrero, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Monumental.

La venta de entradas comenzó este viernes 6 de febrero y se realiza a través del sistema PuntoTicket. Los precios van desde los $2.750 (niños) y 5.500 (adultos) hasta los $38.500 en el sector de Rapa Nui.

