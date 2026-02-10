Es tendencia:
Blanco y Negro

Golpe al “control total”: Fallida oferta de Aníbal Mosa por acciones de Blanco y Negro

El intento del actual presidente albo para tomar el control total de la institución fracasó estrepitosamente a manos del Bloque Vial.

Por Alfonso Zúñiga

Aníbal Mosa fracasa en su intento de quedarse con el poder en Blanco y Negro.
Hace poco menos de un mes, Aníbal Mosa realizó una jugada riesgosa que buscaba hacerse del control total de Blanco y Negro, con ello tendría el poder absoluto en Colo Colo, gracias a la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), que lanzó para comprar un 30% adicional de la propiedad.

“El objetivo de la oferta es alcanzar una participación accionaria que permita al oferente consolidar una posición de control en la sociedad, así como facilitar la toma de decisiones estratégicas y promover una gestión coherente y de largo plazo, en beneficio del desarrollo institucional y financiero de la sociedad”, expresó el directivo.

Sin embargo, ya se había anticipado desde la oposición a Aníbal Mosa que no iban a ceder ante la presión comercial que ejerció el presidente de Colo Colo, y en esta jornada no se hizo más que confirmar el rechazo del Bloque Vial a vender sus acciones al puertomontino.

Duro revés para Mosa en busca del “control total” en Colo Colo

Según reveló el Diario Financiero, de los cuatro directores que componen el bloque que representa a Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle, sólo uno se mostró dispuesto a aceptar una oferta, como fue Ángel Maulén, aunque afirmó que lo quería hacer a una persona nueva.

Por su parte, el ex presidente de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, junto con Diego González rechazaron la propuesta de Mosa, “por la no aprobación de los Estados Financieros del 2024 en tres oportunidades, y por la denuncia formal pendiente realizada ante la CMF por la suscripción de contratos con DG Medios”.

El cuarto integrante del Bloque Vial, el abogado Carlos Cortés, dejó entrever la improbabilidad de vender su parte de Blanco y Negro, a raíz del conflicto que sostiene con el empresario de origen sirio, que incluso llegó a las agresiones físicas.

¿Hasta cuándo tienen fecha para responder a Mosa?

Según se detalla en la Bolsa de Comercio de Santiago, la Oferta Pública de Adquisición de Acciones presentó Mosa para tener el control total de Colo Colo tiene como fecha de expiración el jueves 19 de febrero, a las 17:30 horas.

