Colo Colo sigue sin poder dejar atrás los problemas. Cuando estaba llamado a dejar atrás el pésimo centenario que le dieron a los hinchas, el Cacique sufrió una nueva derrota en su debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache.

El Eterno Campeón cayó por 3 a 1 frente a los Tomateros en un duelo que se definió por graves errores en el primer tiempo. Una situación que tenía furiosos a los hinchas, entre los que estaba Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro, que le ha dado en el gusto con los refuerzos al técnico Fernando Ortiz, vivió una verdadera pesadilla en su visita a Valparaíso. El partido no lo dejó para nada conforme y así lo dieron a conocer imágenes en las que se le vio muy molesto con lo que estaba viendo en el Estadio Elías Figueroa Brander.

Aníbal Mosa no puede creer lo que pasa con Colo Colo ante Limache

Colo Colo ha limpiado parte de su camarín pero ni así logra encontrar resultado. La crisis parece no haber sido sólo en el centenario, ya que el Cacique sigue sin poder ganar un partido en todo el 2026.

Aníbal Mosa vivió una pesadilla con Colo Colo. Foto: Photosport.

Si bien hubo dos en la Serie Río de La Plata en que consiguió la victoria por penales, en los 90 minutos no ha celebrado. Aníbal Mosa esperaba que el inicio del torneo fuera el momento y más luego de gastar más de lo que se tenía planificado en el mercado de fichajes del fútbol chileno.

Sin embargo, las cosas no mejoraron e incluso empeoraron, con errores infantiles que les costaron muy caro. El presidente de Blanco y Negro no estaba para nada conforme, quedando en evidencia en un video que el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

En él se puede ver a Aníbal Mosa muy inquieto con lo que estaba pasando con Colo Colo. El papelón que hizo el Cacique en el primer tiempo lo dejó molesto y con una cara de pocos amigos.

El técnico respaldó la continuidad de Fernando Ortiz en el cargo pero por ahora los números no están a su favor. Los hinchas ya estaban preocupados por lo que pasó en pretemporada y ahora, ya con el torneo en juego, no quieren perder tiempo para ir sumando de a tres.

Aníbal Mosa es el fiel reflejo de lo que están viviendo los hinchas de Colo Colo con el actual nivel del equipo. Nombres más o nombres menos, el juego del Cacique sigue sin dar resultados y en una competencia ajustada cualquier error puede ser fatal a fin de año.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo se olvida de Limache y pone la mira en su próximo partido en la Liga de Primera 2026. El Cacique vuelve a la cancha el sábado 7 de febrero cuando a partir de las 20:30 horas reciba a Everton.

