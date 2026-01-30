Ha sido una semana movida para Colo Colo. En estos últimos días, los albos anunciaron la llegada de Lautaro Pastrán, y las salidas de Esteban Pavez a Alianza Lima y Cristián Zavala a Coquimbo Unido.

Y las noticias no se detendrán ahí. El Cacique sigue buscando alternativas en el mercado de fichajes, específicamente en el mediocampo. El arco también podría tener novedades, porque Fernando Ortiz solicitó un golero, aunque su petición no genera un total consenso entre los directores.

Todo eso marcará la pauta de la nueva junta de la dirigencia. Este viernes 30 de enero, a las 13:00 horas, se desarrollará una nueva reunión extraordinaria del directorio de Blanco y Negro.

Así, a solo horas del debut del Popular en la Liga de Primera, podría darse un anuncio importante para seguir completando el plantel de Colo Colo. En las últimas horas, se conoció que Víctor Dávila volvió a ser opción en el Cacique y seguramente habrá novedades sobre el tema.

El plazo que tiene Colo Colo para sus nuevos refuerzos

El plazo para traer refuerzos se va cerrando. Y es que las bases de la Liga de Primera establecen que el libro de pases se mantendrá abierto hasta el jueves 19 de febrero, a las 23:59 hrs, en la previa de la cuarta fecha del torneo.

En el torneo, Colo Colo debutará contra Deportes Limache este sábado 31 de enero. El duelo contra los limachinos se disputará a las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.