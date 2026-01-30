La triste imagen que dejaron los barristas con actos delictuales en el Estadio Nacional trajeron coletazos rápidamente. Durante el empate 0-0 entre la U y Audax Italiano, graves incidentes obligaron a parar por un tiempo el partido.

Pese a que finalmente se terminó de jugar, virales imágenes de butacas quemándose se tomaron la jornada. Por eso Johnny Herrera salió al paso y criticó con todo el accionar de los delincuentes en las galerías.

“Es triste cuando se anunció el vandalismo contra el propio club que dicen querer, es más importante mi forma de pensar que el club. Las acciones se deben tomar a quien le llegue con todo el peso de la ley, no podí ir a un estadio y querer quemarlo”, criticó.

Johnny Herrera furia por los desmanes

Durante el programa Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera no se guardó nada contra el actuar delictual de barristas que quisieron suspender el partido quemando butacas. El ídolo azul fue lapidario contra la violencia.

“Hay una foto de los gallos peleando y una niñita llorando, me da pena, nunca en los años que estuve en la U, 20 años, vi que ellos iban a atentar en contra de su propio club”, criticó.

Siguiendo con sus descargos, el Samúrai no soltó a los barristas y dijo que “ellos no quieren el club, de una u otra ofrma la gente que estuvo a cargo del espectáculo, no le dieron la venia a estos hue…, lo menos malo es que no suspendieron el partido”.

“Quieren imponer sus propias condiciones, no se puede así. Mi hijo iba a ir al estadio, lo tuve que llamar y le dije que no podía venir, se veía que iba a quedar la cagada. Más encima con el antecedente que teniai de Independiente…”, cerró.