Franco Calderón apareció en más de una oportunidad literalmente cuando el riesgo era máximo para la U de Chile, que terminó con dos jugadores menos en la igualdad sin goles frente al Audax Italiano. A pesar de esa desventaja numérica, los azules mantuvieron invicta la valla defendida por Gabriel Castellón.

En ese contexto, el defensor central argentino fue escogido como el jugador destacado para la transmisión de TNT Sports Chile. Por ese motivo, le concedió una entrevista al periodista Marcelo Díaz. “Fue un partido complicado, nos echan un jugador al principio”, dijo al borde de la cancha en el Estadio Nacional.

Se refería a la tarjeta roja directa que se ganó el argentino Felipe Salomoni por un codazo sobre Marco Collao, capitán de los itálicos. “Cambia toda la idea y el panorama que teníamos en el esquema para jugar este partido. Se hace más duro”, reconoció Calderón, quien arribó al Bulla desde Unión Santa Fe.

Felipe Salomoni no se explica la tarjeta roja. (Felipe Zanca/Photosport).

“El equipo defendió bien. Tuvimos situaciones, pocas, pero más claras que ellos. Rescatamos un punto muy valioso. Obviamente, ellos hicieron un poco de tiempo no sé por qué. Cuando después nosotros tuvimos dos jugadores menos aceleraron un poco más”, afirmó el trasandino, quien una vez más hizo pareja con Matías Zaldivia.

Y en la segunda parte, ingresó Nicolás Ramírez para integrarse a esa última línea. “Estuvimos muy bien, fuimos para delante y jugamos todo el tiempo. Tuvimos situaciones. El partido en posesión fue favorable para ellos, pero defendimos bien en todas las líneas”, expuso Calderón. Una cuenta que lo dejó muy alegre.

También hizo una suerte de paralelo entre la mano de Meneghini y la de Gustavo Álvarez, DT del Romántico Viajero en las últimas dos campañas. “Tenemos que adaptarnos a lo que pide Paqui. Cambiar el chip rápido”, manifestó Franco Calderón.

Calderón felicita a la U de Chile tras el empate vs Audax Italiano

A pesar del difícil inicio que tuvo la U de Chile en la Liga de Primera 2026, Franco Calderón quedó con varias conclusiones positivas. Y siente que el equipo ha asimilado bien la idea de Francisco Meneghini, quien desembarcó en el Centro Deportivo Azul tras salir 3° con O’Higgins el año pasado.

“Creo que ya lo hicimos. Son casi iguales las cosas, algunos conceptos que pide no más. Hoy agarramos el chip. No pudimos hacer lo que veníamos a hacer por la expulsión, pero lo solucionamos bien”, fue la opinión que tuvo Calderón, siempre en esa entrevista que tuvo con la señal oficial.

Paqui Meneghini le da indicaciones a Eduardo Vargas, quien reemplazó a Lucas Assadi. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por lo pronto, en el Romántico Viajero deben recuperar energías y luego afinar detalles para la 2° fecha liguera: será el 8 de febrero en el estadio CAP ante Huachipato a contar de las 12 horas. Sí, se jugará al mediodía.

Así va la tabla en la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile comenzó con un empate 0-0 su participación en la Liga de Primera 2026.

