Pronósticos Palestino vs Ñublense: La Cisterna recibe a Árabes y Diablos Rojos

RedGol presenta los pronósticos deportivos destacados para apostar en Palestino vs Ñublense, en la primera fecha del Campeonato Nacional.

Este domingo, a las 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, Palestino recibirá a Ñublense en el marco de la primera jornada del Campeonato Nacional 2026. Los Árabes parten como favoritos tras una temporada muy superior a la de su rival: finalizaron sextos y lograron la clasificación a la Copa Sudamericana.

Los Diablos Rojos, en cambio, cerraron el torneo pasado con una segunda rueda para el olvido, al sufrir ocho derrotas en sus últimos 10 partidos, por lo que deberán mejorar considerablemente su rendimiento si pretenden pelear por el título o volver a los torneos internacionales.

En la previa de este encuentro, nuestro analista te proporciona tres pronósticos destacados para que contemples a la hora de armar tus jugadas.

Pronósticos para apostar en Palestino vs Ñublense

Resultado final: Palestino 1.86 Rango de goles: 2-3 2.00 Tiros de esquina de Palestino: Más de 5.5 2.25

Palestino es favorito ante Ñublense en la primera fecha de la liga chilena

Palestino ganó cinco de sus recientes nueve partidos como local en la Liga de Primera. En contraste, Ñublense cerró su participación con ocho caídas en sus 10 últimos compromisos. Además, como visitante, suma cinco caídas y una igualdad en sus seis presentaciones previas.

Resultado final: Palestino – 1.86 en bet365

Una tendencia para los Árabes como locales y los Diablos Rojos de visitantes

En nueve de las últimas 12 localías de los Árabes, el marcador mostró dos o tres anotaciones. En siete de las 11 salidas más recientes de los Diablos Rojos, también hubo entre dos y tres goles en el tanteador.

Rango de goles: 2-3 – 2.00 en bet365

Palestino puede hacer valer sus córners

En siete de sus últimas nueve localías en el Campeonato Nacional, el Tricolor registró más de cinco saques desde la esquina a su favor.

Tiros de esquina de Palestino: Más de 5.5 – 2.25 en bet365

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

