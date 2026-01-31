Es tendencia:
Brasil

El clasiquero Gonzalo Tapia se hace presente y anota en triunfo de Sao Paulo ante Santos

El delantero chileno otra vez se hizo presente en el marcador y ante un clásico rival.

Por César Vásquez

Gonzalo Tapia es figura en Sao Paulo.
Gonzalo Tapia está pasando por un momento lindo en Brasil. Otra vez volvió a brillar en Sao Paulo y lo hizo ante un clásico como Santos, lo que ya se está convirtiendo en clásico.

Tapia llegó al Tricolor Paulista luego de meses de nula participación en River Plate, donde sumó más polvo que minutos. Sin embargo, en el Morumbí Hernán Crespo, uno que bien sabía de goles, lo recibió con los brazos abiertos y le está sacando todo su talento a la luz.

El gol de Tapia

Gonzalo Tapia ha mostrado tan buen nivel en Sao Paulo, que el club ya se quedó con su pase y no tendrá la necesidad de regresar a los Millonarios. En el país de la samba, está dando pinceladas de su mejor fútbol e incluso, ya despierta el interés de otros mercados.

En los últimos días, se ha especulado con una salida de Tapia al fútbol europeo. De acuerdo al reportero Alexsander Vieira, al formado en Universidad Católica lo quieren desde Inglaterra, Alemania, Italia y Bélgica, pero el chileno no pierde la cabeza y solo se concentra en la cancha.

Samba y Roja: Cuatro jugadores chilenos buscarán conquistar el Fútbol Brasileño en 2026

Justamente en la cancha, Gonzalo Tapia volvió a brillar y a anotar, que es lo que se le exige a los delanteros. El atacante de la selección chilena se hizo presente en el marcador en Santos, en un nuevo clásico de Sao Paulo, algo que ya se está haciendo una sana costumbre. Hace algunos días también había gritado ante Corinthians.

A los 51 minutos, Tapia encontró la pelota en el área luego de una serie de rebotes. Disparó y con la ayuda de un desvío, convirtió el 1-0. Finalmente, Luciano en el 56′ selló el 2-0 definitivo. El chileno fue titular y jugó hasta el 73′, saliendo bajo los aplausos del Morumbí.

Con este tanto, Gonzalo Tapia llegó a 7 goles en 28 partidos en Sao Paulo. Su rendimiento va en ascenso y el Tricolor Paulista se frota las manos ante una posible venta en un futuro no muy lejano.

