Gonzalo Tapia sabe la sensación de marcar un gol en algún clásico con Sao Paulo. Y repitió la sensación ante el Santos en el Paulistao. Por si eso fuera poco, el atacante chileno fue quien abrió el marcador en la victoria por 2-0 del Tricolor ante el Peixe.

Tras eso, el atacante surgido en las inferiores de Universidad Católica recibió un tremendo elogio de Hernán Crespo. El DT argentino marcó que “en partidos picantes siempre está”. Una cualidad que lo hace estar por sobre muchos futbolistas.

El chileno de 23 años también sacó la voz tras este partido. “Muy contento de poder hacer goles en clásicos. No es fácil, menos con una camiseta así. He trabajado, no es que he tenido suerte. Se me ha podido dar y estoy muy contento con aportar con eso. Me genera mucho orgullo”, dijo Gonzalo Tapia.

Ante eso, le consultaron si su estilo en los partidos era un ejemplo. “No sé, es mi juego. Siempre voy para adelante. Fui siempre así, más en estos clásicos donde uno tiene que darlo todo y no dejar nada por perdido”, manifestó el ex atacante de River Plate de Argentina.

“No sé si es un ejemplo. Todos tienen su juego y yo tengo el mío. Trato de aportar con lo que puedo, hay muy buenos jugadores. Al que le toque aportará el granito de arena de sus virtudes. Lo más importante es el grupo”, expresó Tapia, quien debe prepararse para enfrentar una vez más al Santos. Aunque en esta ocasión, por la segunda fecha del Brasileirao.

Por cierto, Tapia marcó un momento importante en la campaña. “Fue el punto de inflexión entre perder con Portuguesa y ganarle a Flamengo. Nos hizo muy bien. Uno mejora ganando. Cuesta cuando uno pierde y pierde tratar de mejorar. Uno ve un poco negro todo. Estos dos partidos sirvieron mucho”, dijo el chileno.

Publicidad

Publicidad

“Vamos a seguir, recién comienza el año. No hay que volvernos locos por dos partidos y seguir por la misma senda de triunfo”, expuso Tapia, quien sabe que el camino de la mesura, al menos en el inicio de la competencia, es el más indicado.

ver también “Rey de…”: el sorprendente apodo que Gonzalo Tapia se ganó en Brasil tras su gran momento

Gonzalo Tapia se rinde ante Rafinha tras su cuarto gol en clásicos por el Sao Paulo

Gonzalo Tapia anotó su séptimo gol en el Sao Paulo y cuatro de ellos fueron en partidos contra clásicos rivales. Aunque el atacante chileno tiene un listón de exigencia muy alto. “Una victoria no nos tiene que relajar”, advirtió el seleccionado chileno.

Publicidad

Publicidad

“No debemos acostumbrarnos a que será fácil. No va a ser fácil. Necesitamos ganar en el Paulistao y ganar la próxima semana. Lo sabemos o se pondrá muy difícil. Vamos a paso a paso buscando la clasificación”, marcó Tapia, consciente de la gran dificultad en las competencias brasileñas.

Por cierto, también se refirió a la llegada de Rafinha, quien asumió como gerente deportivo de la institución. “Su carrera habla por sí sola. Es un tipo que sabe mucho de fútbol, estuvo con los mejores entrenadores del mundo. Aporta en el día a día, conocía bastante a los jugadores de acá. Fue compañero de varios”, describió Gonzalo Tapia.

Gonzalo Tapia ante Santos de Brasil. (Foto: Instagram).

Publicidad

Publicidad

“A mí también me ha ayudado mucho, me habla y me da consejos. Los tomo siempre, más de una persona que jugó en todos lados. Va a sumar al grupo y se está notando. Iremos en una senda de cosas positivas y eso nos ayuda mucho”, cerró Tapia, con la mira fija en seguir con su progreso en Brasil.

ver también ¿Rumbo a la élite? Desde Brasil vinculan a Gonzalo Tapia con la Premier y la Serie A

Revisa el triunfo del Sao Paulo ante el Santos en el Paulistao

Así va la tabla de la Serie A del Brasileirao 2026

La máxima categoría del Brasileirao recién disputó una fecha en 2026 y así va la tabla de posiciones.

Publicidad