Copa Chile

Arranca la Copa Chile: Rangers gana el Clásico y Unión Española debuta con triunfo

Los equipos de Primera B dieron el puntapié inicial al tradicional certamen nacional, donde destacó la victoria hispana y el derbi maulino.

Por Alfonso Zúñiga

Unión Española debutó con triunfo en Copa Chile.
© LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORTUnión Española debutó con triunfo en Copa Chile.

Mientras la Liga de Primera comenzaba oficialmente sus actividades para la temporada 2026, en paralelo, se daba inicio a la fase de grupos en Copa Chile, con la actuación en cancha de los equipos que militan en la Primera B.

De esta forma, tuvimos la oportunidad de ver el primer encuentro oficial de la Unión Española luego de su dramático descenso después de 28 años. La escuadra de Independencia visitó a Deportes Recoleta en el Estadio Municipal de esta comuna.

En el duelo correspondiente al Grupo E de Copa Chile, donde también están Colo Colo y O’Higgins, la victoria fue para los Rojos de Santa Laura por la cuenta mínima gracias a la anotación de Ignacio Núñez al minuto 13, para darle sus primeros tres puntos.

Clásico del Maule destacó en primera fecha de Copa Chile

Otro de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural del tradicional certamen copero fue la nueva edición del Clásico del Maule, donde Curicó Unido recibió en la localidad de Santa Cruz a Rangers de Talca, por el Grupo F.

El solitario gol del uruguayo Claudio Servetti al minuto 37 le permitió a los rojinegros sumar sus primeros tres puntos en esta Copa Chile, donde comparten zona con dos equipos de Primera, como Ñublense y la Universidad de Concepción.

Otros resultados de la jornada 1

  • Deportes Antofagasta 2-1 Cobreloa

1-0: 52′ Brayan Hurtado (CDA); 1-1: 57′ Gustavo Gotti, de penal (CLOA); 2-1: 90+6′ Brayan Hurtado (CDA)

  • Puerto Montt 1-1 Deportes Temuco

1-0: 44′ Juan Jaime (PMO); 1-1: 47′ Sebastián Campos (TEM)

  • Deportes Copiapó 1-0 San Luis de Quillota

1-0: 54′ Fabián Tabilo (COP)

  • Santa Cruz 4-1 Magallanes
1-0: 3′ Diego Arias (SC); 2-0: 78′ Cristian Pardo (SC); 3-0: 82′ Nicolás Barrios (SC); 3-1: 86′ Matías Fredes (MAG); 4-1: 90+5′ Cristian Pardo (SC)

  • Unión San Felipe 2-1 Santiago Wanderers

1-0: 25′ Nicolás Brun (USF); 1-1: 39′ Cristóbal Ponce (SW); 2-1: 59′ Byron Guajardo (USF)

  • Deportes Iquique 4-0 San Marcos de Arica
1-0: 30′ Franco Ledesma (IQQ); 2-0: 61′ Bayron Barrera (IQQ); 3-0: 60′ Edson Puch (IQQ); 4-0: 83′ Álvaro Ramos (IQQ)

Programación Jornada 2

VIERNES 6 DE FEBRERO

  • Magallanes vs. Deportes Santa Cruz / 18:00 horas / Estadio Municipal de San Bernardo
SÁBADO 7 DE FEBRERO

  • Deportes Temuco vs. Puerto Montt / 18:00 horas / Estadio Bicentenario Germán Becker
  • Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe / 19:00 horas / Estadio Elías Figueroa de Valparaíso (TV)
  • San Luis de Quillota vs. Deportes Copiapó / 20:00 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique / 20:30 horas / Estadio Carlos Dittborn

DOMINGO 8 DE FEBRERO

  • Rangers vs. Curicó Unido / 18:00 horas / Estadio Bicentenario Iván Azócar de Talca
  • Unión Española vs. Deportes Recoleta / 18:00 horas / Estadio Municipal de La Pintana
  • Cobreloa vs. Deportes Antofagasta / 19:00 horas / Estadio Zorros del Desierto de Calama (TV)
