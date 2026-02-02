Paulo Díaz vuelve a ser titular en River y se desahoga: “Se habló mucho…”

Fueron meses difíciles para Paulo Díaz, pero lo cierto es que logró convencer a Marcelo Gallardo y se quedó en River Plate en este mercado de fichajes. Este domingo, fue titular en el empate sin goles con Rosario Central, después de ser suplente contra Barracas y Gimnasia.

Hace una semana, el DT del Millonario confirmaba la estadía del jugador, revelando que “las ofertas que llegaron no eran suficientes para dejarlo salir” y que “le dije que le toca arrancar desde atrás, él con gusto aceptó“.

Ahora, fue turno del chileno de contar su historia. “Se habló mucho de la salida, pero estamos acá. Di vuelta lo que era una salida, hoy me siento muy contento acá, me siento bien físicamente y un partido difícil lo afronté de la mejor manera“, dijo a TNT Sports Argentina.

“A fin de año se me dijo que tenía que salir, en el tránsito de la salida me dije a mí mismo que tenía que trabajarme bien sea que sea donde vaya o para quedarme acá. Creo que lo hice de la mejor manera, le di vuelta la mano al técnico y hoy está contento“, comentó.

Paulo Díaz rompe el silencio en River Plate

Con esto, Paulo Díaz ratificó, al igual que su entrenador, que se queda en River Plate. “Este mercado sí. Después se pueden dar otras cosas, pero hoy estoy enfocado en esto. El técnico se me acercó a hablar y le dije que tenía las ganas de seguir acá”, señaló.

El Millonario es, con tres partidos jugados, el líder del Torneo de Apertura argentino. El Millonario suma siete puntos, con dos victorias y un empate en lo que va de temporada.