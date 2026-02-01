Un partidazo se celebrará este domingo en Argentina. Rosario Central de Jorge Almirón recibirá la visita de River Plate de Marcelo Gallardo por la tercera jornada del Torneo Apertura 2026.

Un duelo que tiene un atractivo especial en Chile, ya que Vicente Pizarro asoma nuevamente como titular en los Canallas, frente a un elenco Millonario donde Paulo Díaz debe seguir peleandola para ser considerado por el Muñeco.

El Vicho suma dos presencias con Rosario Central, ante Belgrano y Racing Club, con una asistencia incluida en la última jornada a nada menos que Ángel Di María. Ahora, buscará consolidar su estadía en Argentina ante un siempre exigente River, elenco que ha tenido un buen inicio de temporada con dos triunfos en sus primeros encuentros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Rosario Central vs. River Plate?

Rosario Central enfrentará a River Plate hoy domingo 1 de febrero, a partir de las 21:30 horas de Chile , en el ‘Gigante de Arroyito’.

¿Va por TV? Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING Rosario vs. River

El partido entre Rosario Central y River Plate será transmitido por TV en Chile por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD, Santiago) – 843 (HD)

DirecTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

Entel: 212 (HD)

Claro: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/Telsur: 84 (SD)

Movistar: 480 (SD) – 884 (HD)

TuVes: 508 (SD)

Zapping: 90 (HD)

Además, el encuentro podrá verse EN VIVO de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para suscriptores del plan Premium.

Probables formaciones de Rosario Central y River Plate

De acuerdo a medios argentinos, los dos chilenos tendrán suerte dispar en este duelo. Mientras Vicente Pizarro asoma como titular, Paulo Díaz es nuevamente duda y podría iniciar el encuentro desde el banco.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero (o Paulo Díaz), Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Tabla de posiciones Grupo B de la Liga de Argentina

