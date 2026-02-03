Dentro de todos los fichajes que hizo Deportes Concepción para afrontar su regreso a la élite del fútbol chileno, destacó el del arquero brasileño César Dutra, quien arribó a nuestro país desde Portugal. En ese contexto, el experimentado golero rápidamente se hizo un lugar en la oncena.

Y comenzó como estelar en la formación que dispuso Patricio Almendra en la derrota por 2-1 ante O’Higgins en el Teniente de Rancagua. Un partido en el que Dutra mostró varias de sus condiciones. Como en esa tapada abajo a un remate del argentino Martín Sarrafiore.

O en la misma jugada, la contención al potente tiro de Felipe Faúndez que el brasileño alejó con su pierna. A pesar de la caída, Dutra sacó varias conclusiones positivas. “Nos hubiese gustado salir con la victoria, luchamos hasta el final por eso. Vamos a casa con el sentimiento de que podríamos llevarnos un poco más”, expuso en Octava Pasión.

César Dutra en acción en un amistoso ante Coquimbo Unido. (Foto: Instagram).

Una sensación amarga, pero con expectativas de mejora. “La competencia es larga. Tenemos que volver a Conce, evolucionar y conseguir victorias en los próximos partidos. No podemos mirar atrás, sólo para el frente”, manifestó Dutra, consciente de que el siguiente desafío ante Universidad Católica en el Claro Arena es durísimo.

“Todos nuestros partidos iremos por la victoria, tenemos un gran equipo para competir con todos los rivales que vengan”, afirmó el brasileño de 34 años, quien confía plenamente en sus compañeros para mantener al León de Collao en la élite del balompié nacional.

César Dutra, arquero de Concepción, se ilusiona con el 2026

El arquero brasileño que fichó Deportes Concepción para cubrir las bajas del argentino Gastón Gómez y el chileno Joaquín Muñoz entregó un buen primer partido oficial. César Dutra piensa que lo primero es mantener la categoría. Pero prefiere mirar hacia arriba.

“Sabemos que es un campeonato difícil, pero estamos prestos para hacer lo mejor que podemos. Si podemos mirar los lugares más altos, siempre queremos estar ahí”, dijo Dutra, quien en Brasil estuvo en Flamengo, Ponte Preta y Bahía, mientras que en Portugal jugó para el Boavista.

Por lo pronto, Patricio Almendra debe diseñar la oncena con la que desafiará a los pupilos de Daniel Garnero en el hermosísimo Claro Arena. Aquel partido se disputará el domingo 8 de febrero a contar de las 20:30 horas.

Revisa el compacto del 2-1 de O’Higgins vs Deportes Concepción

Así va la tabla de la Liga de Primera 2026

O’Higgins sumó tres puntos, mientras que Deportes Concepción quedó con cero unidades al cabo de una fecha en la Liga de Primera 2026.

