En el estreno de la Liga de Primera, este defensor de la UC cometió un error grosero ante Deportes La Serena, aunque se redimió de la mejor manera en la victoria contra Deportes Concepción. Se trata del argentino Juan Ignacio Díaz, quien mostró un evidente alza en su nivel.

De hecho, fue destacada su colaboración para mantener el arco de Vicente Bernedo en cero. Tuvo que vérselas contra Joaquín Larrivey. Y también contra Carlos Escobar, centrodelantero que jugó la recta final del encuentro para insistir con balones aéreos.

Nada de eso funcionó para vulnerar a los Cruzados. “Me sentí muy cómodo, el equipo también, todos hicimos un gran partido. Por suerte pudimos ganar en casa, es lo que queríamos y lo pudimos hacer”, describió el zurdo defensor, quien llegó desde O’Higgins.

Juan Ignacio Díaz en el estadio La Portada. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Sabíamos que el juego de ellos era directo con Larrivey, pero con Branco y los chicos lo hicimos muy bien. No hubo tanto peligro, contento por la victoria”, marcó el Juani, quien nuevamente estuvo con Ampuero en la dupla de centrales, toda vez que Daniel González tuvo una razón médica para estar marginado.

Por cierto, el ex Estudiantes de La Plata habló de su adaptación al equipo adiestrado por Daniel Garnero. “Llegué hace poco, es un club hermoso, estoy orgulloso de estar acá. Hay que trabajar y seguir, esto es largo”, se comprometió Díaz.

Publicidad

Publicidad

ver también Garnero revela su plan de acción con los Sub 21 de la UC: “Me cuesta mucho poner un juvenil, prefiero…”

Juan Ignacio Díaz deja atrás el debut ante La Serena y celebra en el Claro Arena vs Concepción

Para Juan Ignacio Díaz, ese torcido estreno liguero ante Deportes La Serena quedó en el olvido y pudo recibir el cariño de la UC durante la victoria a Deportes Concepción. Un estadio que ya conocía de su paso por O’Higgins, que en 2025 logró una victoria 2-0 ante la Franja.

“Muy lindo jugar de local, me había tocado venir acá. La gente empuja mucho, se siente mucho y nos da mucha energía”, sentenció el Juani Díaz, quien empieza a consolidarse como un indiscutido en la última línea de Universidad Católica.

Larrivey lucha una pelota con Juani Díaz. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Publicidad

Al entrenador de Católica también le consultaron por Díaz. “Mucho no me gusta hablar individualmente cuando hablo del equipo. El error no fue de Juani solo, fue general del equipo. Tomamos una mala determinación, ejecutamos mal y nos trajo inconvenientes“, apuntó Garnero.

“Lo hablamos y corregimos. En la planificación de este plantel, una de las exigencias, que no es la palabra. Una de las propuestas es que me gusta por el perfil un central zurdo. Buscamos distintas alternativas, que haya venido Juani nos pone muy contentos. Está aprovechando su oportunidad”, marcó el DT sobre Juani.

Por lo pronto, Garnero debe preparar detalles para un duelo difícil en condición de visitante: el 14 de febrero, en pleno día de San Valentín, la UC visitará a Cobresal en el estadio El Cobre a contar de las 20:30 horas para seguir con esta alza que el DT argentino también detectó.

Publicidad

Publicidad

ver también Garnero busca el remezón a la UC por los groseros errores: “En los goles del rival estamos…”

Mira el compacto del triunfo de la UC ante Deportes Concepción

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad Católica suma cuatro puntos en dos fechas, mientras que el León de Collao tiene cero unidades.

Publicidad