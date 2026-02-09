Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad Católica

Dejó dudas ante La Serena y fue figura de la UC vs Concepción: “Es un club hermoso, estoy…”

El zaguero argentino Juan Ignacio Díaz se mostró contento con su adaptación a Católica, "un hermoso club" y también valoró el comportamiento de la hinchada en el triunfo ante los lilas.

Por Jorge Rubio

Sigue a Redgol en Google!
Este zaguero central uruguayo llegó e inmediatamente se ganó un puesto como titular.
© PEPEALVUJAR/PHOTOSPORTEste zaguero central uruguayo llegó e inmediatamente se ganó un puesto como titular.

En el estreno de la Liga de Primera, este defensor de la UC cometió un error grosero ante Deportes La Serena, aunque se redimió de la mejor manera en la victoria contra Deportes Concepción. Se trata del argentino Juan Ignacio Díaz, quien mostró un evidente alza en su nivel.

De hecho, fue destacada su colaboración para mantener el arco de Vicente Bernedo en cero. Tuvo que vérselas contra Joaquín Larrivey. Y también contra Carlos Escobar, centrodelantero que jugó la recta final del encuentro para insistir con balones aéreos.

Nada de eso funcionó para vulnerar a los Cruzados. “Me sentí muy cómodo, el equipo también, todos hicimos un gran partido. Por suerte pudimos ganar en casa, es lo que queríamos y lo pudimos hacer”, describió el zurdo defensor, quien llegó desde O’Higgins.

Juan Ignacio Díaz en el estadio La Portada. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Juan Ignacio Díaz en el estadio La Portada. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Sabíamos que el juego de ellos era directo con Larrivey, pero con Branco y los chicos lo hicimos muy bien. No hubo tanto peligro, contento por la victoria”, marcó el Juani, quien nuevamente estuvo con Ampuero en la dupla de centrales, toda vez que Daniel González tuvo una razón médica para estar marginado.

Por cierto, el ex Estudiantes de La Plata habló de su adaptación al equipo adiestrado por Daniel Garnero. “Llegué hace poco, es un club hermoso, estoy orgulloso de estar acá. Hay que trabajar y seguir, esto es largo”, se comprometió Díaz.

Publicidad
Garnero revela su plan de acción con los Sub 21 de la UC: “Me cuesta mucho poner un juvenil, prefiero…”

ver también

Garnero revela su plan de acción con los Sub 21 de la UC: “Me cuesta mucho poner un juvenil, prefiero…”

Juan Ignacio Díaz deja atrás el debut ante La Serena y celebra en el Claro Arena vs Concepción

Para Juan Ignacio Díaz, ese torcido estreno liguero ante Deportes La Serena quedó en el olvido y pudo recibir el cariño de la UC durante la victoria a Deportes Concepción. Un estadio que ya conocía de su paso por O’Higgins, que en 2025 logró una victoria 2-0 ante la Franja.

Muy lindo jugar de local, me había tocado venir acá. La gente empuja mucho, se siente mucho y nos da mucha energía”, sentenció el Juani Díaz, quien empieza a consolidarse como un indiscutido en la última línea de Universidad Católica.

Larrivey lucha una pelota con Juani Díaz. (Andres Pina/Photosport).

Larrivey lucha una pelota con Juani Díaz. (Andres Pina/Photosport).

Publicidad

Al entrenador de Católica también le consultaron por Díaz. “Mucho no me gusta hablar individualmente cuando hablo del equipo. El error no fue de Juani solo, fue general del equipo. Tomamos una mala determinación, ejecutamos mal y nos trajo inconvenientes“, apuntó Garnero.

“Lo hablamos y corregimos. En la planificación de este plantel, una de las exigencias, que no es la palabra. Una de las propuestas es que me gusta por el perfil un central zurdo. Buscamos distintas alternativas, que haya venido Juani nos pone muy contentos. Está aprovechando su oportunidad”, marcó el DT sobre Juani.

Por lo pronto, Garnero debe preparar detalles para un duelo difícil en condición de visitante: el 14 de febrero, en pleno día de San Valentín, la UC visitará a Cobresal en el estadio El Cobre a contar de las 20:30 horas para seguir con esta alza que el DT argentino también detectó.

Publicidad
Garnero busca el remezón a la UC por los groseros errores: “En los goles del rival estamos…”

ver también

Garnero busca el remezón a la UC por los groseros errores: “En los goles del rival estamos…”

Mira el compacto del triunfo de la UC ante Deportes Concepción

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Universidad Católica suma cuatro puntos en dos fechas, mientras que el León de Collao tiene cero unidades.

Publicidad
Lee también
Tabla de posiciones: O'Higgins líder tras triunfo sobre La Serena
Campeonato Nacional

Tabla de posiciones: O'Higgins líder tras triunfo sobre La Serena

Lanzillota habla del desafío de tener al DT más joven del torneo
Campeonato Nacional

Lanzillota habla del desafío de tener al DT más joven del torneo

El nexo clave de un hermano de un campeón mundial para fichar en Chile
Mercado de fichajes 2026

El nexo clave de un hermano de un campeón mundial para fichar en Chile

El jugador que ha sido imbatible en los clásicos en Argentina y Chile
Internacional

El jugador que ha sido imbatible en los clásicos en Argentina y Chile

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo