Carlos Escobar conoce muy bien a Deportes Concepción, pues llegó en enero de 2024 a la institución. Vale decir, estuvo en el ascenso de la Segunda División a la Primera B. Y también en el regreso del León de Collao a la élite del fútbol chileno. Un atacante que palpó las grandes glorias lilas del último tiempo.

Quizá por eso, porque se acostumbró a los festejos, el Patrón del Gol tiene mucha fe en que el Conce pueda levantar el vuelo: el equipo adiestrado por Patricio Almendra enfiló dos derrotas al cabo de dos fechas en la Liga de Primera 2026. Aunque ambas fueron como visitante.

La segunda fue en el hermoso Claro Arena, donde Universidad Católica derrotó por 2-0 al cuadro lila. “Hicimos un primer tiempo muy bueno, tuvimos un par. Llegamos por las bandas, pero no pudimos terminar de buena manera la jugada y encontrar a Larry o cerrar la pinza en el segundo palo”, aseguró el ariete de 36 años.

Carlos Escobar lucha un balón aéreo ante Juan Ignacio Díaz Pepe Alvujar/Photosport

A 15 minutos del final, Almendra decidió mandar a la cancha a Escobar, quien reemplazó a Ethan Espinoza. Por cierto, el coquimbano le dedicó un espacio a Fernando Zampedri, goleador infalible, quien una vez más apareció para hacer gritar a todos los Cruzados y Cruzadas.

“Ellos mostraron su categoría. Zampedri no te perdona, le dejamos una y la marcó. Hicimos un buen partido, las individualidades marcaron. Hicieron otra pared, otro gol y nos vamos con otra derrota”, dijo Escobar sobre el tanto que anotó el argentino Justo Giani, quien volvió a ratificar su calidad de buen refuerzo.

Carlos Escobar aleona a Deportes Concepción para el clásico vs el Campanil

Para Carlos Escobar, lo mostrado por Deportes Concepción da para ilusionarse con mantener la categoría y competir firme ante cualquier rival de la élite chilena. Aunque el siguiente escollo liguero será uno que también enfrentaron en la campaña pasada.

“Tenemos un clásico ahora, un partido de la zona. Estamos muy bien, tenemos un muy buen equipo. Sabemos que con un triunfo vamos a salir”, marcó el avezado ariete, quien ya tiene en la mira a la Universidad de Concepción, que sufrió una dolorosa derrota ante el Audax Italiano.

Deportes Concepción se fotografió completo en el Claro Arena antes del encuentro. (Pepe Alvujar/Photosport).

Aquel duelo vs la UdeC se jugará el domingo 15 de febrero a contar del mediodía en el estadio Ester Roa Rebolledo, donde los lilas serán visitantes aunque seguramente se sentirán como en casa.

Universidad Católica suma cuatro puntos en dos fechas, mientras que el León de Collao tiene cero unidades.

