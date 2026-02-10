Deportes Concepción sorprendió a todos en el fútbol chileno cuando anunció a un refuerzo directamente desde Europa y con pasado en un campeón de la Copa Libertadores: el portero brasileño César Dutra, quien arribó desde el Boavista de Portugal.

Y había sido parte del plantel campeón de la Libertadores del Flamengo. Al cabo de sus dos primeros partidos, Dutra dejó un rendimiento de alto nivel. Mucha seguridad en los centros, así sean fuertes, como los dos de Clemente Montes que descolgó en el Claro Arena.

También una tapada espectacular contra Martín Sarrafiore en la caída de los lilas frente a O’Higgins en El Teniente de Rancagua por el debut liguero. Con el correr de las semanas, se siente más establecido en la región. También en el equipo, que tiene un respaldo irrestricto que Dutra ya internalizó.

“Siempre agradecemos a nuestros hinchas, están por todos lados para apoyarnos. Queremos hacer lo mejor en la cancha, luchamos hasta el final para conseguir el resultado. Tenemos que seguir adelante. Hay muchas cosas buenas en nuestro equipo, tenemos que trabajar mucho por las victorias”, aseguró el golero de 34 años.

César Dutra observa a Cristián Suárez intentar marcar a Fernando Zampedri, autor de un gol y una asistencia ante el León de Collao. (Andres Pina/Photosport).

Agregó que “cuando abrieron el marcador fue difícil, pero luchamos hasta el final para mantenernos vivos y revertir el resultado. No lo logramos, pero tenemos que seguir”. Otro punto que abordó Dutra fue su saque con las manos, que dejó anonadado a un periodista y le consultó por aquel atributo.

Publicidad

Publicidad

César Dutra no pudo hacer nada en ese pie a mano contra Fernando Zampedri. (Andres Pina/Photosport).

“Las manos, sí, Desde niño trabajo eso para conseguir hacerlo. Siempre que puedo lo hago”, explicó el avezado César Dutra sobre ese recurso. El golero de metro 92 centímetros también tocó el tema de su adaptación al país. Su segunda aventura fuera de Brasil tras su paso por el balompié portugués.

ver también Carlos Escobar apaga la alerta de Deportes Concepción tras dos derrotas: “Estamos muy bien, tenemos…”

César Dutra llegó desde Europa a Deportes Concepción y quedó conmovido por la ayuda post incendios

César Dutra llevaba poco en Deportes Concepción tras haberle dicho adiós a Europa cuando la región estuvo azotada por incendios forestales que provocaron grandes estragos en lugares como Lirquén o Penco. Aunque el cariño, el golero de 34 años dice haberlo recibido en todo momento.

Publicidad

Publicidad

“Desde el inicio, fui muy bien recibido por todos en Chile. Quiero retribuir siempre haciendo lo mejor en la cancha. Queremos todos como equipo conquistar victorias, es un campeonato muy largo, seguiremos trabajando y uniéndonos para lograrlas”, expresó Dutra.

César Dutra en el Claro Arena. También jugó en El Teniente de Rancagua y el fin de semana conocerá por fin el Ester Roa Rebolledo por los puntos. (Pepe Alvujar/Photosport).

Fue ahí que recordó todo lo ocurrido en torno a esa tragedia. “Primero, es una ciudad muy bella. Tiene muchas cosas, estoy contento de estar acá. Pasó en principio, una grave situación que todos sentimos: los incendios. Tuvimos la oportunidad de ver, todos se reunieron para ayudar”, dijo César Dutra.

Publicidad

Publicidad

“Hubo personas para hacer trabajos voluntarios, eso me gusta mucho. Estoy contento con todo lo que está pasando. Queremos buscar victorias y resultados, que vengan en los próximos partidos. Estoy feliz aquí”, expuso el golero, quien tiene el primer triunfo del equipo en el regreso a la élite como gran objetivo.

ver también El drama de jugador de U de Chile tras perder su casa por los incendios: “No quedó nada”

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

A pesar de los buenos pasajes que mostró Deportes Concepción en las primeras dos fechas, el saldo en puntos es cero.

Publicidad