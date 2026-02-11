El mercado de fichajes sigue abierto y, en ese contexto, un jugador con larga trayectoria en la liga chilena se encuentra de búsqueda de un nuevo club. Eduardo Farías, con paso en clubes como Unión La Calera, Cobreloa y Cobresal se encuentra definiendo su próxima destino.

El jugador de 37 años tuvo un complejo 2025, ya que durante por su paso por San Marcos de Arica sumó pocos minutos en cancha. Revelando, en conversación con PrimeraBChile que eso ha sido una de las complejidades para encontrar un nuevo equipo esta temporada.

Eduardo Farías busca nuevo club este 2026

En conversación con el medio, el jugador analizó su paso por los “Bravos del Morro”. “Quedo con sensaciones agridulces, mi primer año fue muy bueno, el segundo fue bueno, pero tuve unas diferencias con el DT (Germán Cavalieri) en las últimas cinco fechas, y no terminé jugando por esa razón, lo que opacó ese año y el tercer año, lamentablemente, por ese malentendido fue muy difícil, ya que no pude jugar”.

“El tercer año fue de mucho aprendizaje en todo ámbito tanto en el fútbol, familiar y de la vida en si; la verdad estoy agradecido de la gente de Arica que siempre fue muy respetuosa y cariñosa conmigo y mi familia, a pesar de no jugar el último año”.

Asimismo, habla sobre su presente, revelando que aún no recibe ofertas. “Concretas ni una, solo acercamientos y preguntas por qué no jugué el año pasado, si estoy bien, mi edad, etc. Es un poco frustrante el que vean el número de tu edad, antes que tu capacidad tanto dentro como fuera de la cancha, pero entiendo como es el fútbol y lo acepto”.

“Si no jugaste en un año da para pensar cualquier cosa, pero siempre he sido profesional y me mantuve entrenando a la par y un poco más que mis compañeros, esperando la oportunidad de jugar, como esa oportunidad no llego, aporté desde afuera, aconsejando a mis compañeros siempre deseando lo mejor para el equipo”.

En la misma línea, revela que ha contemplado el retiro si es que no encuentra equipo. “Obviamente, la vida no me va a esperar que encuentre club para seguir avanzando, tengo que generar ingresos para la estabilidad de mi familia y la carrera de futbolista en algún momento llega a su fin. Si es este el momento, hay que colocar el pecho y seguir luchando por lo más importante que es mi familia”.

La carrera de Eduardo Farías

El jugador comenzó su carrera en Cobresal el 2009, donde estuvo hasta el 2014, de allí paso por clubes como Magallanes y Deportes Iquique, regresando a la escuadra minera el 2019. Tras esto, paso por Cobreloa y el 2023 se sumó a San Marcos de Arica.

